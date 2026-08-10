الاقتصاد والصناعة تبحث واقع القطاع الصناعي وتفعيل المدينة الصناعية في دير الزور

دير الزور-سانا

بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان، والمدير العام للمدن الصناعية أحمد كردي، مع محافظ دير الزور زياد العايش، واقع القطاع الصناعي في المحافظة وسبل النهوض به، وذلك خلال اجتماع عُقد في مبنى المحافظة، بحضور عدد من مديري الجهات المعنية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة، اليوم الأحد، أن الاجتماع استعرض الخطط والبرامج المقترحة لتفعيل المدينة الصناعية في دير الزور، وتأمين متطلبات تشغيلها من بنية تحتية وخدمات أساسية؛ بما يعزز بيئة الاستثمار ويشجع المستثمرين على إقامة مشاريع صناعية جديدة وإعادة تأهيل المنشآت القائمة.

دراسات للنهوض بالقطاع الصناعي

وناقش الاجتماع أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه عودة المنشآت الصناعية إلى العمل؛ بما يسهم في استعادة النشاط الصناعي ودعم الاقتصاد المحلي.

ووجه المجتمعون بتشكيل فرق فنية مشتركة تضم الجهات المعنية، لإعداد دراسات تفصيلية حول واقع القطاع الصناعي والاحتياجات اللازمة، لإعادة تأهيل وتفعيل المدينة الصناعية والمنشآت الصناعية في المحافظة، تمهيداً للبدء بتنفيذ الخطوات العملية على أرض الواقع.

يذكر أن المنطقة الصناعية وعدد من المنشآت الحيوية، في المحافظة تعرضت لعمليات تدمير ممنهج على يد النظام البائد، ما أدى إلى توقف العديد من خطوط الإنتاج، وتراجع النشاط الصناعي بشكل ملحوظ، فيما تعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على إعادة تأهيل المدن والمناطق الصناعية والمعامل بما يواكب مرحلة التعافي الاقتصادي، ويعزز عودة النشاط الإنتاجي والصناعي إلى المحافظة.