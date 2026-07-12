وزير الداخلية يعزي بضحايا غرق عبّارة دير الزور ويوجه بدعم عمليات البحث والإنقاذ

دمشق-سانا

أعرب وزير الداخلية أنس خطاب عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي ضحايا حادثة غرق العبّارة في محافظة دير الزور.

وقال الوزير خطاب عبر منصة “إكس” اليوم الأحد: “منذ لحظة تلقي الخبر وجّهت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور إلى استنفار جميع الوحدات لمساندة الأهالي، وتقديم كل أشكال الدعم والإسناد، والمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ”.

وأضاف: “نسأل الله أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.



وتوفي طفلان، وتم إنقاذ 15 مدنياً، إثر غرق عبّارة تقل عدداً من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، بعد اصطدامها بالجسر الحربي العائم المؤقت في مدينة دير الزور، فجر اليوم الأحد، ما أدى إلى سقوط ركابها في مياه نهر الفرات.