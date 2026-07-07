ضبوط بحق منشآت صناعية في البغيلية بدير الزور لتجاوزها على شبكات مياه

دير الزور-سانا

نفذت الضابطة المائية في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دير الزور، اليوم الثلاثاء، جولة رقابية في مدينة دير الزور، وذلك عقب تلقي بلاغات عن تجاوزات على شبكات مياه الشرب ارتكبتها منشآت صناعية تعمل في إنتاج الإسمنت بمنطقة البغيلية في ريف المحافظة، إلى جانب مخالفات أخرى في محيطها.

وأوضحت محافظة دير الزور، عبر قناتها على تلغرام، أن الضابطة المائية نظمت خلال الجولة ضبوطاً بحق المخالفين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة التجاوزات وإزالة التعديات على شبكات مياه الشرب.

وأكدت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة الناظمة لاستخدام شبكات المياه، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات، لما تسببه من انخفاض في ضغط المياه وعدم وصولها إلى المناطق البعيدة والطوابق العليا.

يُذكر أن الضابطة المائية في الشركة تنفذ بشكل دوري جولات تفتيشية على المنشآت الصناعية والتجارية في مدينة دير الزور، وتنظم الضبوط القانونية بحق المخالفين حفاظاً على استقرار شبكة مياه الشرب وضمان وصول المياه إلى جميع المشتركين.