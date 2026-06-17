إعادة 10 محطات مياه شرب بريف دير الزور للعمل بعد تراجع منسوب نهر الفرات

دير الزور-سانا

أعادت كوادر الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور ‌‏10 محطات مياه شرب جديدة في ريف دير الزور إلى العمل بطاقتها الكاملة بعد خروجها عن ‏الخدمة خلال الفترة السابقة، جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.‏

وأوضحت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الفرق الفنية أعادت ‏مجموعات الضخ والمجموعات الخاميّة والتجهيزات الكهربائية في المحطات إلى الخدمة بعد ‏عودة الظروف الملائمة وعودة منسوب نهر الفرات إلى وضعه السابق.‏

وبينت الوزارة أن المحطات المعادة للعمل تشمل غرانيج (صماعة) والزر، والشبكة، وصبيخان ‌‏(خنيفس)، و‏ماشخ، والباغوز (الكبرى) و(المصغّرة) في ريف المحافظة الشرقي، إضافة محطات ‏جزرة البوحميد (المحدثة)، والمسرب، وزغير شامية في الريف الغربي.‏

ويأتي تشغيل المحطات في إطار جهود ومتابعة كوادر الشركة العامة لمياه الشرب والصرف ‏الصحي في المحافظة لإعادة محطات مياه الشرب التي تضررت بفعل ارتفاع منسوب نهر ‏الفرات إلى العمل من جديد، وضمان وصول مياه الشرب الآمنة إلى السكان.‏

وكانت وزارة الطاقة أعلنت في الـ 13 من الشهر الحالي، عن إعادة الكوادر الفنية والهندسية ‏في ‏الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة ‏دير الزور، “11” محطة مياه للعمل، ‏بعد توافر الظروف ‏الملائمة لإعادة التجهيزات للمحطات.‌‌‎