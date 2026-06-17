إعادة 10 محطات مياه شرب بريف دير الزور للعمل بعد تراجع منسوب نهر الفرات

دير الزور-سانا
أعادت كوادر الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور 10 محطات مياه شرب جديدة في ريف دير الزور إلى العمل بطاقتها الكاملة بعد خروجها عن الخدمة خلال الفترة السابقة، جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
وأوضحت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الفرق الفنية أعادت مجموعات الضخ والمجموعات الخاميّة والتجهيزات الكهربائية في المحطات إلى الخدمة بعد عودة الظروف الملائمة وعودة منسوب نهر الفرات إلى وضعه السابق.
وبينت الوزارة أن المحطات المعادة للعمل تشمل غرانيج (صماعة) والزر، والشبكة، وصبيخان (خنيفس)، وماشخ، والباغوز (الكبرى) و(المصغّرة) في ريف المحافظة الشرقي، إضافة محطات جزرة البوحميد (المحدثة)، والمسرب، وزغير شامية في الريف الغربي.
ويأتي تشغيل المحطات في إطار جهود ومتابعة كوادر الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة لإعادة محطات مياه الشرب التي تضررت بفعل ارتفاع منسوب نهر الفرات إلى العمل من جديد، وضمان وصول مياه الشرب الآمنة إلى السكان.
وكانت وزارة الطاقة أعلنت في الـ 13 من الشهر الحالي، عن إعادة الكوادر الفنية والهندسية في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور، “11” محطة مياه للعمل، بعد توافر الظروف الملائمة لإعادة التجهيزات للمحطات.