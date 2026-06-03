لجنة الاستجابة الطارئة بدير الزور: تقديرات فنية باستقرار منسوب الفرات غداً الخميس

دير الزور-سانا ‏

كشف رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور فايز عباس أن منسوب مياه ‏نهر ‏الفرات سيصل إلى حالة‎ ‎استقرار ظهر يوم غد الخميس عند ارتفاع إضافي يبلغ ‏نحو 2.9 ‏متر فوق المستوى المعتاد، مشيراً إلى أن مساحة الأراضي الزراعية ‏المتضررة بريف ‏المحافظة جراء ارتفاع منسوبه خلال الأيام الماضية بلغت 21,853 دونماً.‏

وقال عباس في تصريح رسمي اليوم الأربعاء: إن الأراضي الزراعية المتضررة ‏توزعت ‏على 17 منطقة، مبيناً أن أعلى نسب الضرر جرى تسجيلها في مناطق خشام، والجلاء، ‏وهجين، وخريطة، والسوسة، ومحيميدة والتبني، وفقاً للتقديرات الأولية والبيانات الميدانية.‏

وأوضح أنه تم البدء بتجهيز الاستمارات والجداول الخاصة بحصر وتوثيق الأضرار ‏الزراعية، بما يشمل تحديد حجم الضرر على مستوى كل محصول وكل منطقة، تمهيداً ‏لاستكمال عمليات التقييم واتخاذ الإجراءات اللازمة.‏

وفي الشأن الصحي أشار عباس إلى أنه تم تسليم كميات إضافية من المستهلكات الطبية ‏إلى عدد من المرافق الصحية في منطقة الجزيرة، شملت مشفيي الكسرة وجديد بكارة، ‏إضافة إلى المشفى الوطني في مدينة دير الزور، وذلك في إطار دعم الجاهزية الطبية ‏وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.‏

وبيّن رئيس لجنة الاستجابة الطارئة أن عدد حالات الإسعاف التي تم نقلها بين ضفتي نهر ‏الفرات بلغت 36 حالة، مع استمرار التنسيق لضمان وصول المرضى والحالات ‏الإسعافية إلى المرافق الصحية وتقديم الرعاية اللازمة لهم.‏

وفيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بمحطات المياه والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية ‏الخدمة، أشار عباس خروج 83 محطة عن الخدمة نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات، فيما ‏أعيدت 30 محطة إلى الخدمة بعد استكمال أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة، كما جرى ‏تدعيم 57 محطة بالسواتر الترابية لحمايتها من تأثيرات ارتفاع المنسوب وضمان ‏استمرارية عملها، مع استمرار أعمال المتابعة والتدخل في المواقع المتضررة.

وأكد عباس أنه لتعويض النقص الحاصل في مياه الشرب، تم تخصيص 72 صهريجاً ‏لنقل المياه العذبة إلى المناطق المتأثرة، بما يسهم في تأمين احتياجات الأهالي واستمرار ‏تقديم الخدمة خلال هذه الفترة.‏

وأشار رئيس لجنة الاستجابة الطارئة إلى أن منسوب مياه نهر الفرات سيصل إلى حالة ‏الاستقرار ظهر يوم الخميس 2026/6/4 عند ارتفاع إضافي يبلغ نحو 2.9 متر فوق ‏المستوى المعتاد، وفق التقديرات الفنية، ما قد يسبب ذلك بتوسع أفقي متفاوت للمياه على ‏ضفتي النهر تبعاً لطبيعة الانحدار الطبوغرافي، ليتراوح بين 25 و35 متراً في معظم ‏المناطق المتأثرة.

وأشار إلى أن تدفق المياه قد يستمر بمعدل يقارب 1200 متر مكعب في الثانية، مع ‏متابعة مستمرة للواقع الميداني ورصد أي مستجدات قد تطرأ على مستويات المياه.

وكان رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور، أكد الأحد الماضي، أن المحافظة ‏تجاوزت المرحلة الأخطر الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وتتجه نحو ‏الاستقرار الكامل خلال الساعات الـ 48 المقبلة.‏

وشهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‏والرقة منذ ‌‏عدة أيام، ‏ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، ما استدعى تشكيل غرفة عمليات مشتركة، ‏لمتابعة تطورات الوضع والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية، ولحماية ‏السكان والممتلكات وتقليل ‏الخسائر المحتملة.‏