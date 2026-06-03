لجنة الاستجابة الطارئة بدير الزور: تقديرات فنية باستقرار منسوب الفرات غداً الخميس

دير الزور-سانا
كشف رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور فايز عباس أن منسوب مياه نهر الفرات سيصل إلى حالة استقرار ظهر يوم غد الخميس عند ارتفاع إضافي يبلغ نحو 2.9 متر فوق المستوى المعتاد، مشيراً إلى أن مساحة الأراضي الزراعية المتضررة بريف المحافظة جراء ارتفاع منسوبه خلال الأيام الماضية بلغت 21,853 دونماً.
وقال عباس في تصريح رسمي اليوم الأربعاء: إن الأراضي الزراعية المتضررة توزعت على 17 منطقة، مبيناً أن أعلى نسب الضرر جرى تسجيلها في مناطق خشام، والجلاء، وهجين، وخريطة، والسوسة، ومحيميدة والتبني، وفقاً للتقديرات الأولية والبيانات الميدانية.
وأوضح أنه تم البدء بتجهيز الاستمارات والجداول الخاصة بحصر وتوثيق الأضرار الزراعية، بما يشمل تحديد حجم الضرر على مستوى كل محصول وكل منطقة، تمهيداً لاستكمال عمليات التقييم واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي الشأن الصحي أشار عباس إلى أنه تم تسليم كميات إضافية من المستهلكات الطبية إلى عدد من المرافق الصحية في منطقة الجزيرة، شملت مشفيي الكسرة وجديد بكارة، إضافة إلى المشفى الوطني في مدينة دير الزور، وذلك في إطار دعم الجاهزية الطبية وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وبيّن رئيس لجنة الاستجابة الطارئة أن عدد حالات الإسعاف التي تم نقلها بين ضفتي نهر الفرات بلغت 36 حالة، مع استمرار التنسيق لضمان وصول المرضى والحالات الإسعافية إلى المرافق الصحية وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
وفيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بمحطات المياه والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية الخدمة، أشار عباس خروج 83 محطة عن الخدمة نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات، فيما أعيدت 30 محطة إلى الخدمة بعد استكمال أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة، كما جرى تدعيم 57 محطة بالسواتر الترابية لحمايتها من تأثيرات ارتفاع المنسوب وضمان استمرارية عملها، مع استمرار أعمال المتابعة والتدخل في المواقع المتضررة.
وأكد عباس أنه لتعويض النقص الحاصل في مياه الشرب، تم تخصيص 72 صهريجاً لنقل المياه العذبة إلى المناطق المتأثرة، بما يسهم في تأمين احتياجات الأهالي واستمرار تقديم الخدمة خلال هذه الفترة.
وأشار رئيس لجنة الاستجابة الطارئة إلى أن منسوب مياه نهر الفرات سيصل إلى حالة الاستقرار ظهر يوم الخميس 2026/6/4 عند ارتفاع إضافي يبلغ نحو 2.9 متر فوق المستوى المعتاد، وفق التقديرات الفنية، ما قد يسبب ذلك بتوسع أفقي متفاوت للمياه على ضفتي النهر تبعاً لطبيعة الانحدار الطبوغرافي، ليتراوح بين 25 و35 متراً في معظم المناطق المتأثرة.
وأشار إلى أن تدفق المياه قد يستمر بمعدل يقارب 1200 متر مكعب في الثانية، مع متابعة مستمرة للواقع الميداني ورصد أي مستجدات قد تطرأ على مستويات المياه.
وكان رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور، أكد الأحد الماضي، أن المحافظة تجاوزت المرحلة الأخطر الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وتتجه نحو الاستقرار الكامل خلال الساعات الـ 48 المقبلة.
وشهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة منذ عدة أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه، ما استدعى تشكيل غرفة عمليات مشتركة، لمتابعة تطورات الوضع والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية، ولحماية السكان والممتلكات وتقليل الخسائر المحتملة.