وفاة طفلة وإنقاذ شقيقها وفقدان شقيقتهما إثر غرقهم في نهر الفرات في حي الحويقة بمدينة دير الزور

دير الزور-سانا

توفيت طفلة، وأنقذ شقيقها، وفقدت شقيقتهما، إثر غرقهم اليوم الأربعاء في فرع نهر الفرات في حي الحويقة، شرق جسر محمد الدرة بمدينة دير الزور.

وأوضح مدير مركز العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة دير الزور البراء الحمد في تصريح لمراسلة سانا، أن المديرية تلقت عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم بلاغاً يفيد بغرق ثلاثة أطفال في نهر الفرات في حي الحويقة، حيث استجابت فرق الإنقاذ على الفور وتوجهت إلى مكان الحادث.

وبيّن الحمد أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة الطفلة وإنقاذ شقيقها، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على شقيقتهما.

وأشار إلى أن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور خلال الفترة الماضية أدى إلى زيادة حوادث الغرق، حيث تم تسجيل 22 حالة غرق، توفي منها 15 شخصاً، معظمهم من الأطفال، بينما تم إنقاذ بقية الحالات.

ودعا الحمد المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر عند الاقتراب من مجرى النهر وعدم السماح للأطفال بالسباحة أو التواجد في المناطق الخطرة، ولا سيما في ظل استمرار ارتفاع منسوب المياه وسرعة التيارات المائية.

وتوفي شابان وطفلة في 3 حالات غرق منفصلة في نهر الفرات بمحافظة دير الزور أمس الثلاثاء، بينما تم إنقاذ طفلة أخرى.

وكان الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جدد تحذير الأهالي القاطنين على ضفاف نهر الفرات وفي حرمه بمحافظتي الرقة ودير الزور، بضرورة الامتناع عن السباحة في نهر الفرات، نظراً لخطورة التيارات المائية وسرعتها مع ارتفاع منسوبه.