استمرار عمل محطات الضخ في دير الزور رغم ارتفاع منسوب نهر الفرات

دير الزور- سانا



أكدت وزارة الطاقة أن مديرية الموارد المائية في دير الزور حافظت على جاهزية عمل جميع محطات الضخ التابعة لها واستمرار أدائها على جانبي نهر الفرات خلال فترة ارتفاع منسوب المياه.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن ذلك جاء نتيجة الاستنفار الكامل لفرق العمل واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المحطات وضمان استمرار تشغيلها؛ مبينة أن الكوادر المختصة تمكنت من تشغيل عدد من المحطات خلال أوقات ارتفاع منسوب النهر وإعادة تشغيل المحطات الأخرى فور انخفاض المنسوب.

وبينت الوزارة أن هذه الجهود أسهمت في ضمان استمرار تزويد الأراضي الزراعية بمياه الري اللازمة للمحاصيل، ولا سيما القطن والخضراوات، والحد من أي أضرار قد تنجم عن انقطاع المياه.



وأعربت وزارة الطاقة عن تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلها المهندسون والفنيون والعمال، الذين واصلوا أداء مهامهم بكفاءة ومسؤولية عالية؛ بما يضمن استمرارية الخدمة وحماية المنشآت المائية وخدمة القطاع الزراعي.