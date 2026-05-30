إعادة تشغيل محطات ضخ في ريف دير الزور بعد استقرار منسوب الفرات

دير الزور-سانا

أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تشغيل ثلاث محطات ضخ مياه، وذلك بعد استقرار المنسوب وعودة الظروف التشغيلية الآمنة.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام، اليوم السبت، أن محطات الضخ كانت قد توقفت احترازياً اليوم نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات.

وتقدمت وزارة الطاقة بالشكر والتقدير لفرق صيانة شركة مياه دير الزور على جهودهم المتواصلة في إعادة تشغيل محطات الضخ بعد استقرار منسوب الفرات، وتؤكد أن عملهم السريع والدقيق يعكس التزاماً عالياً بخدمة الأهالي، وضمان استمرارية وصول المياه في ريف المحافظة.

وفي سياق متصل، أجرى المدير العام للشركة العامة لمياه الشرب والصرف ‏الصحي في دير الزور أحمد الموسى، جولة ‏ميدانية شملت محطات مياه الشرب في الريف الشرقي ‏للمحافظة، وصولاً إلى محطات مدينة البوكمال وريفها، ‏وذلك لتقييم الأضرار وتسريع أعمال الصيانة‎.

وجرى خلال الجولة الكشف على المحطات التي ‏تضررت بفعل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، إضافة ‏إلى متابعة أعمال الصيانة الجارية في عدد من المحطات ‏بهدف إعادتها إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن‎.

وأكدت الفرق الفنية العاملة في المحطات استمرار العمل ‏على مدار الساعة لإعادة الجاهزية التشغيلية وضمان ‏استقرار وصول مياه الشرب إلى الأهالي في مختلف ‏مناطق الريف الشرقي‎.

وكانت وزارة الطاقة السورية أكدت، أمس الجمعة، أن ‏فرقها تعمل وفق ‏خطة استجابة إسعافية على مرحلتين ‏لضمان استمرارية خدمة مياه الشرب ‏للأهالي في دير ‏الزور، بعد ارتفاع مناسيب نهر الفرات وخروج عدد من ‌‏محطات المياه من الخدمة في المحافظة.