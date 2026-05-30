رئيس مجلس دير الزور: المنطقة المحيطة بجسر حويجة صكر لا تزال آمنة

دير الزور-سانا

أعلن مجلس مدينة دير الزور أن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات أدى إلى غمر مساحات من الأراضي الزراعية وعدد من المنازل في منطقة حويجة صكر.

وأوضح رئيس مجلس المدينة ماجد حطاب لمراسل سانا اليوم السبت، أن المنطقة المحيطة بجسر حويجة صكر لا تزال آمنة حتى الآن، كما أن الجسر لا يزال صالحاً للحركة، مبيناً أن ارتفاع منسوب المياه أدى إلى غمر مسافة 200 متر تقريباً من الشارع الرئيسي في المنطقة.

وأشار إلى أن بعض المناطق المنخفضة في شارع الكورنيش غمرتها المياه بشكل كامل، كما غمرت المياه عدداً من الأكشاك، محذراً من مرور السيارات في بعض المواقع المتأثرة بارتفاع المنسوب، لافتاً إلى أن الجهات المعنية وجهت تحذيرات مسبقة للسكان في المناطق المذكورة.

وبيّن حطاب أن الاستجابة الحالية تركز على دعم محطة مياه الفرات العملاقة، مؤكداً أن السواتر الترابية لم تعد تحقق الفعالية المطلوبة في بعض المواقع مع استمرار ارتفاع منسوب المياه، مشيراً إلى أن الوضع في حويجة صكر لم يخرج عن السيطرة، إلا أن هناك تأثيرات جزئية ناجمة عن ارتفاع المياه، حيث وصلت في بعض النقاط إلى مستويات مرتفعة على الطريق الرئيسي.

وأكد استمرار المراقبة الميدانية للواقع على الأرض بشكل دائم، مشيراً إلى أن الفرق المختصة جاهزة للتدخل الفوري عند الحاجة أو في حال ظهور أي مخاطر تستدعي ذلك.

وشدد حطاب على أن الوضع الحالي لا يشكل خطراً مباشراً على السكان الموجودين في المنطقة، وأن حركة الدخول والخروج لا تزال ممكنة، داعياً في الوقت ذاته إلى توخي الحذر والابتعاد عن أماكن تجمع مياه النهر.

كما أشار إلى ارتفاع منسوب المياه في فرع النهر الصغير، مبيناً أن المسافة الفاصلة بين المياه وأسفل الجسر العتيق لا تزال آمنة حتى الآن.

وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‏والرقة منذ عدة أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، ‏ما دفع فرق الطوارئ ‏والدفاع المدني والجهات ‏المحلية إلى ‏رفع حالة ‏الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية، ‏شملت تدعيم ‏السواتر ‏الترابية ومراقبة ‏المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء ‏عند ‌‏الضرورة، بهدف حماية ‏السكان والممتلكات وتقليل الخسائر ‌‏المحتملة.

