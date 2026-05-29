المواصلات الطرقية: التعاقد مع السورية للبناء والتشييد لصيانة جسور دير ‏الزور

دير الزور-سانا‌‎

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل المهندس ‏معاذ نجار، أن العمل جارٍ للبدء بتنفيذ وصيانة عدد من الجسور المتضررة ‏في محافظة دير الزور، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس أحمد الشرع خلال ‏زيارته اليوم للمحافظة واطلاعه على واقع قطاع الجسور فيها.

وأوضح نجار في تصريح لـ مراسلة سانا اليوم الجمعة، أن الجسور تعرضت ‏لأضرار كبيرة نتيجة قصف النظام البائد، وكانت قد خضعت سابقاً لأعمال ‏ردم بدائية، إلا أن هذه الردميات تضررت بدورها جراء الفيضان الأخير، ما ‏استدعى الإسراع بإعداد الدراسات الفنية اللازمة لإعادة تأهيلها.

وأشار إلى أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أنجزت الدراسات الخاصة ‏بالمشاريع، وسيتم التعاقد مع المؤسسة السورية للبناء والتشييد للبدء بتنفيذ ‏أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لكل من جسر السياسية، وجسر الميادين، ‏وجسر العشارة، بما يسهم في إعادة ربط المناطق وتحسين حركة النقل ‏والخدمات في المحافظة.

وزار الرئيس الشرع اليوم الجمعة محافظة دير الزور برفقة ‌‏عدد من الوزراء ‏والمسؤولين، والتقى خلال الزيارة عدداً من وجهاء وأعيان ‌‏المحافظة، حيث ‏جرى بحث تداعيات ارتفاع منسوب نهر ‌‏الفرات والإجراءات المتخذة للتعامل ‏معها، إلى جانب عدد من ‌‏الملفات الخدمية والتنموية والمعيشية‎.