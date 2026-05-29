المواصلات الطرقية: التعاقد مع السورية للبناء والتشييد لصيانة جسور دير ‏الزور

دير الزور-سانا
أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل المهندس معاذ نجار، أن العمل جارٍ للبدء بتنفيذ وصيانة عدد من الجسور المتضررة في محافظة دير الزور، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته اليوم للمحافظة واطلاعه على واقع قطاع الجسور فيها.
وأوضح نجار في تصريح لـ مراسلة سانا اليوم الجمعة، أن الجسور تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة قصف النظام البائد، وكانت قد خضعت سابقاً لأعمال ردم بدائية، إلا أن هذه الردميات تضررت بدورها جراء الفيضان الأخير، ما استدعى الإسراع بإعداد الدراسات الفنية اللازمة لإعادة تأهيلها.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أنجزت الدراسات الخاصة بالمشاريع، وسيتم التعاقد مع المؤسسة السورية للبناء والتشييد للبدء بتنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لكل من جسر السياسية، وجسر الميادين، وجسر العشارة، بما يسهم في إعادة ربط المناطق وتحسين حركة النقل والخدمات في المحافظة.
وزار الرئيس الشرع اليوم الجمعة محافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، والتقى خلال الزيارة عدداً من وجهاء وأعيان المحافظة، حيث جرى بحث تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات والإجراءات المتخذة للتعامل معها، إلى جانب عدد من الملفات الخدمية والتنموية والمعيشية.