إطلاق مبادرة “دير النور” لتركيب ألواح طاقة شمسية بمدينة دير الزور

دير الزور-سانا

أطلقت مجموعة من أهالي حيي الحميدية والشيخ ياسين في مدينة دير الزور مبادرة “دير النور” التي تهدف إلى تركيب ألواح طاقة شمسية للإنارة وكاميرات مراقبة بالحيين المذكورين، وذلك في صورة تجسّد التكافل الاجتماعي.

وأوضح راغب التايه أحد القائمين على المبادرة، في تصريح لمراسل سانا، أنّ هذه المبادرة جمعت حتى اليوم أكثر من 10 آلاف دولار، وجرى شراء 147 لوح إنارة يعمل على الطاقة الشمسية و77 كاميرا مراقبة بجهود من أبناء الحيين في الداخل والخارج لدعم البنية التحتية.

بدوره، أشار رئيس لجنة حي الحميدية مثنى ضميم، في تصريح مماثل، إلى أنهم حددوا النقاط التي سيركبون فيها ألواح الإنارة، مستهدفين الحارات الأشد احتياجاً إلى الإنارة ليلاً والتي لم يجرِ فيها تركيب ألواح، مبيناً أنّه جرى وضع ألواح الإنارة في الأماكن المحددة ليقوموا بتثبيتها فعلياً بدءاً من يوم غد.

وشهدت محافظة دير الزور، في الآونة الأخيرة نشاطاً ملحوظاً في إطلاق المبادرات الشعبية والأهلية، التي تهدف إلى دعم الواقع الخدمي والثقافي والاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المحلية، من ضمنها حملة “دير العز” التي أطلقتها المحافظة.

