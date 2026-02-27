مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد غربي دير الزور

hNMjGDdh 01 1 19 2048x1366 1 مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد غربي دير الزور

دير الزور-سانا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخر اليوم الجمعة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد بسيارة كانوا يستقلونها غربي محافظة دير الزور.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور نقلاً عن مصادر أهلية بأن الانفجار أودى بحياة ثلاثة أشخاص إضافة إلى إصابة شخص آخر خلال تنقلهم بسيارة في بادية دير الزور الغربية.

وفي 17 الشهر الجاري قتل مواطن وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد بسيارتهما أثناء تنقلهما في منطقة الشحمة قرب قرية العليانية، جنوب مدينة تدمر.

وتُعد الألغام التي زرعها النظام البائد من أبرز التحديات التي تواجه مناطق البادية كغيرها من المناطق السورية، لما تشكله من خطر على حياة المدنيين، بينما تواصل الجهات المعنية جهودها لإزالة الألغام، وتطهير المناطق المتضررة.

العميد الطحان: مجموعة مسلّحة أطلقت النار باتجاه أحد الحواجز الأمنية عند مدخل أشرفية صحنايا بريف دمشق
الرئيس الشرع يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الفنانة عبير النابلسي ترسم بريشتها معاناة السوريين لـ 14 عاماً
استبدال محولة باستطاعة 30 ميغا في محطة تحويل الشيخ نجار بحلب
الدفاع المدني يسيطر على حرائق وادي النصارى ويواصل عمليات التبريد والمراقبة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك