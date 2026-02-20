إصابة شخصين جراء انهيار جسر مشاة بدير الزور

دير الزور-سانا

أصيب شخصان اليوم الجمعة جراء انهيار جسر “محمد الدرة” للمشاة الذي يربط بين حيي العرضي والحويقة الشرقية بمدينة دير الزور.

وذكر مراسل سانا أن المصابين كانا يعبران الجسر لحظة انهياره، وجرى نقلهما إلى المشفى الوطني بدير الزور لتلقي العلاج اللازم.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير المشفى الوطني بدير الزور عبيدة عبد الرزاق أن إصابة أحد الشخصين استدعت دخوله العناية المشددة للمراقبة، نظراً لدخول المياه إلى رئتيه جراء سقوطه بنهر الفرات، بينما إصابة الآخر كانت طفيفة.

يشار إلى أن جسر “محمد الدرة ” أحد جسور محافظة دير الزور التي تعرضت للقصف الشديد من قبل قوات النظام البائد، الأمر الذي أثر على بنيته الإنشائية.