إصابة شخصين جراء انهيار جسر مشاة بدير الزور

photo 3 2026 02 20 15 54 01 إصابة شخصين جراء انهيار جسر مشاة بدير الزور

دير الزور-سانا

أصيب شخصان اليوم الجمعة جراء انهيار جسر “محمد الدرة” للمشاة الذي يربط بين حيي العرضي والحويقة الشرقية بمدينة دير الزور.

photo 5 2026 02 20 15 54 01 إصابة شخصين جراء انهيار جسر مشاة بدير الزور

وذكر مراسل سانا أن المصابين كانا يعبران الجسر لحظة انهياره، وجرى نقلهما إلى المشفى الوطني بدير الزور لتلقي العلاج اللازم.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير المشفى الوطني بدير الزور عبيدة عبد الرزاق أن إصابة أحد الشخصين استدعت دخوله العناية المشددة للمراقبة، نظراً لدخول المياه إلى رئتيه جراء سقوطه بنهر الفرات، بينما إصابة الآخر كانت طفيفة.

يشار إلى أن جسر “محمد الدرة ” أحد جسور محافظة دير الزور التي تعرضت للقصف الشديد من قبل قوات النظام البائد، الأمر الذي أثر على بنيته الإنشائية.

photo 2 2026 02 20 15 54 01 إصابة شخصين جراء انهيار جسر مشاة بدير الزور
photo 4 2026 02 20 15 54 01 إصابة شخصين جراء انهيار جسر مشاة بدير الزور
photo 1 2026 02 20 15 54 01 إصابة شخصين جراء انهيار جسر مشاة بدير الزور
إطلاق مشروع “حياة” لدعم العمليات الجراحية في حلب عبر حملات طبية مجانية
الجيش يحذر أهالي الشيخ مقصود بالابتعاد عن كل مواقع تنظيم قسد وعناصر تنظيم pkk الإرهابي
فريق طبي يقدم خدمات صحية للمهجرين من حلب في مركز إقامة الاتحاد الرياضي بدمشق
بدء دخول قوات الأمن الداخلي إلى حي الشيخ مقصود بحلب بالتنسيق مع قوات الجيش
محروقات طرطوس تطلق حملة لمصادرة المشتقات النفطية المهربة والمنتشرة بالأماكن العامة
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك