دير الزور تطلق اليوم حملة “دير العز” لتحسين الواقع الخدمي بالمحافظة

دير الزور-سانا

تنطلق مساء اليوم من أرض الملعب البلدي في مدينة دير الزور حملة “دير العز”، بهدف دعم جهود تحسين الواقع الخدمي في المدينة وريفها، وإعادة إعمار القطاعات الحيوية عبر مشاريع تنموية متعددة بعد الدمار الذي لحق بالمحافظة جراء القصف والإهمال المتعمد للمحافظة من قبل النظام البائد.

سبعة مسارات تدعمها الحملة

وأوضح عضو مجلس أمناء الحملة الشيخ عدنان الدخيل في تصريح لـ “سانا” أن الحملة تسعى إلى جمع 25 مليون دولار، تخصص لسبعة مسارات رئيسية تشمل قطاعات البنية التحتية، الأمن والسلامة، السكن والإيواء، التعليم، الصحة، إضافة إلى القطاع الديني والمجتمعي والأمن الغذائي لإعادة تأهيل جزء مما دمره النظام البائد من مرافق أساسية.

قنوات متعددة للتبرع

وبيّن الشيخ الدخيل أن جمع التبرعات سيتم عبر عدة قنوات منها صناديق موزعة في مدرجات الملعب، إلى جانب الحوالات المالية من خلال شركة “أصول” التي تتيح التحويل من داخل سورية وخارجها (دول الخليج وتركيا وأوروبا) خلال 24 ساعة دون أي عمولات، إضافة إلى حسابات “شام كاش” والإيداع المباشر عبر البنوك ومكاتب البريد داخل البلاد.

ولفت الشيخ الدخيل إلى أن التبرعات المباشرة ستعرض على شاشة ضخمة موزعة في الملعب، ويمكن المساهمة بمبالغ تبدأ من ألف ليرة سورية.

وشهدت عدة محافظات سورية إطلاق حملات مماثلة في الآونة الأخيرة، منها حملة “حماة تنبض من جديد” وحملة “لعيونك يا حلب” ومؤتمر ”أربعاء حمص” و حملة ”أبشري حوران”.