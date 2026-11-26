درعا-سانا



أعلنت محافظة درعا، اليوم الخميس، عن آلية لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها تحت عنوان «شكوتك مسموعة»، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين الأهالي والجهات الحكومية، ومعالجة المشكلات الخدمية والإدارية ومتابعتها.



وأوضحت المحافظة عبر قناتها على تلغرام أن مكتب الشكاوى فيها يستقبل مختلف أنواع الشكاوى، ومنها القضايا الخدمية والبيئية والفنية والإدارية، إضافة إلى ما يتعلق بقطاع النقل، مبينة أن تقديم الشكوى يتطلب مراجعة مكتب الشكاوى شخصياً، مع إحضار صورة عن البطاقة الشخصية ورقم هاتف مقدِّم الشكوى، بالإضافة إلى وثائق أو صور من شأنها دعم الشكوى وتوضيح تفاصيلها إن وجدت.



وأشارت المحافظة إلى أن كل شكوى تُسجّل تُمنح رقماً خاصاً ثم تُحال إلى الجهة المعنية لمتابعتها حتى ورود الرد، مؤكدة أن بإمكان المواطنين مراجعة المكتب والاستفسار عن حالة شكاواهم، ومتابعتها والحصول على إجابات بشأنها.



وتأتي هذه الآلية في إطار حرص المحافظة على تعزيز الاستجابة لقضايا المواطنين، وتحسين الواقع الخدمي، وترسيخ الثقة بين الأهالي والجهات المعنية.



وكانت محافظة درعا حددت في وقت سابق، يوم الثلاثاء من كل أسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، بهدف دراستها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.