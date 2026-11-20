درعا-سانا
أكد رئيس دائرة الأمراض السارية وغير السارية في مديرية صحة درعا، نايل الزعبي، خلو المحافظة من مرض شلل الأطفال، مشيراً إلى استمرار كوادر المديرية في أعمال الرصد والمتابعة.
وأوضح الزعبي لـ سانا اليوم الجمعة، أن الحالات المرضية التي رصدت مؤخراً بين الأطفال تندرج ضمن الأمراض الفيروسية الموسمية المعروفة، التي تنتشر في مثل هذا الوقت من العام، ولا تشير إلى ظهور أي مرض جديد أو غير معروف.
أعراض الفيروسات الموسمية وسبل الوقاية
ودعا الزعبي الأهالي إلى مراقبة الأعراض التنفسية المشابهة للرشح، مثل سيلان الأنف والعطاس والسعال وارتفاع درجة الحرارة، موضحاً أن هذه الأعراض قد ترافق الإصابات الفيروسية الموسمية المنتشرة في هذا الوقت من العام.
وفيما يتعلق بسبل التعامل مع هذه الحالات، أشار الزعبي إلى أن معظم الإصابات البسيطة تشفى تلقائياً دون الحاجة إلى علاج نوعي، إذ يقتصر التدبير الطبي على تخفيف الأعراض من خلال الراحة وتعويض السوائل واستخدام خافضات الحرارة المناسبة، داعياً إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وتعزيز الوعي الصحي والتعاون المجتمعي للحد من انتشار الأمراض المعدية.
إرشادات طبية وإجراءات وقائية
ونصح الزعبي بمراجعة الطبيب فوراً عند ظهور أعراض مقلقة، مثل ألم العين أو اضطراب الرؤية أو استمرار الحمى أو ظهور علامات الجفاف أو تفاقم الحالة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومنها غسل اليدين والمحافظة على النظافة الشخصية وتجنب الازدحام ومخالطة المصابين، والحد من اختلاط الطفل المصاب بالآخرين طوال فترة ظهور الأعراض.
ويأتي هذا التوضيح عقب إعلان وزارة الصحة تسجيل ثلاث إصابات بشلل الأطفال في منطقة الميادين بريف دير الزور، وما أثاره ذلك من قلق وتساؤلات بين الأهالي، ولا سيما بعد تداول أنباء عن ظهور أعراض مرضية لدى عدد من الأطفال في مناطق بمحافظة درعا.