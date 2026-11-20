درعا-سانا

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أكد رئيس دائرة الأمراض السارية وغير السارية في مديرية صحة درعا، ‏نايل ‏الزعبي، خلو المحافظة من مرض شلل الأطفال، مشيراً إلى استمرار كوادر ‏المديرية ‏في أعمال الرصد والمتابعة.‏

وأوضح الزعبي لـ سانا اليوم الجمعة، أن الحالات المرضية التي رصدت مؤخراً بين ‏الأطفال تندرج ضمن الأمراض ‏الفيروسية الموسمية المعروفة، التي تنتشر في مثل ‏هذا الوقت من العام، ولا تشير إلى ‏ظهور أي مرض جديد أو غير معروف.‏

أعراض الفيروسات الموسمية وسبل الوقاية

ودعا الزعبي الأهالي إلى مراقبة الأعراض التنفسية المشابهة للرشح، مثل سيلان ‏الأنف والعطاس والسعال وارتفاع درجة الحرارة، موضحاً أن هذه الأعراض قد ‏ترافق الإصابات الفيروسية الموسمية المنتشرة في هذا الوقت من العام.‏

وفيما يتعلق بسبل التعامل مع هذه الحالات، أشار الزعبي إلى أن معظم الإصابات ‏البسيطة تشفى تلقائياً دون الحاجة إلى علاج نوعي، إذ يقتصر التدبير الطبي على ‏تخفيف الأعراض من خلال الراحة وتعويض السوائل واستخدام خافضات الحرارة ‏المناسبة، داعياً إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وتعزيز الوعي الصحي والتعاون ‏المجتمعي للحد من انتشار الأمراض المعدية.‏

إرشادات طبية وإجراءات وقائية

ونصح الزعبي بمراجعة الطبيب فوراً عند ظهور أعراض مقلقة، مثل ألم العين أو ‏اضطراب الرؤية أو استمرار الحمى أو ظهور علامات الجفاف أو تفاقم الحالة، مؤكداً ‏ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومنها غسل اليدين والمحافظة على النظافة ‏الشخصية وتجنب الازدحام ومخالطة المصابين، والحد من اختلاط الطفل المصاب ‏بالآخرين طوال فترة ظهور الأعراض.‏

ويأتي هذا التوضيح عقب إعلان وزارة الصحة تسجيل ثلاث إصابات بشلل الأطفال ‌‏في منطقة الميادين بريف دير الزور، وما أثاره ذلك من قلق وتساؤلات بين الأهالي، ‏ولا سيما بعد ‏تداول أنباء عن ظهور أعراض مرضية لدى عدد من الأطفال في ‏مناطق بمحافظة ‏درعا.‏