الاحتلال يشق طريقاً من مرصد سيحان بالجولان المحتل باتجاه وادي الرقاد بريف درعا

درعا-سانا
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أعمال حفر وتجريف لشق طريق جديد ومسار يمتد من مرصد سيحان في الجولان السوري المحتل باتجاه وادي الرقاد بالقرب من قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.
وذكر مراسل سانا في درعا، أن الآليات الهندسية والجرافات التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في المنطقة المذكورة، وباشرت شق الطريق، بالتزامن مع تحركات عسكرية مستمرة للاحتلال في محيط القرى والبلدات القريبة من الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.