الاحتلال يشق طريقاً من مرصد سيحان بالجولان المحتل باتجاه وادي الرقاد بريف درعا

درعا-سانا‏

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أعمال حفر وتجريف لشق طريق جديد ومسار ‏يمتد من مرصد سيحان في الجولان السوري المحتل باتجاه وادي الرقاد بالقرب من قرية عابدين ‏في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.‏

وذكر مراسل سانا في درعا، أن الآليات الهندسية والجرافات التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ‏توغلت في المنطقة المذكورة، وباشرت شق الطريق، بالتزامن مع تحركات عسكرية مستمرة ‏للاحتلال في محيط القرى والبلدات القريبة من الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل.‏

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال ‌‏توغلاتها المتكررة في ‏الجنوب السوري، ومداهمة ‏منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف ‌‏الأراضي، وتنفيذ اعتداءات ‏بالقذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‌‌‏أن جميع ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏الإجراءات ‌‏التي يتخذها باطلة وملغاة ‏ولا يترتب عليها أي أثر ‌‌‏قانوني وفقاً للقانون ‏الدولي، ‌‏‌‏‌‏‌‏كما تدعو ‏المجتمع ‏الدولي إلى الاضطلاع ‌‌‏بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‌‏بالانسحاب الكامل ‌‏من ‌‏‌‏الجنوب ‏السوري.‏