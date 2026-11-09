تعزيل 98 كم من الأودية و62 كم من قنوات الري بدرعا

درعا-سانا

نفذت مديرية الموارد المائية في درعا أعمال صيانة وتعزيل شملت 98 كيلومتراً من ‏الأودية والمسيلات و62 كيلومتراً من قنوات الري، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية ‏تشرين الأول الماضي، وذلك بهدف تحسين تصريف المياه والحد من مخاطر ‏الفيضانات، وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية في دعم القطاع الزراعي بالمحافظة.‏

وأوضحت المديرية اليوم الإثنين في تقرير تلقت سانا نسخة منه، أن الأعمال شملت ‏تعزيل مجاري الأودية والمسيلات لتسهيل تدفق المياه والحد من تجمعها، إلى جانب ‏تعزيل أقنية الري وإعادة تفعيلها للاستفادة منها في سقاية الأراضي الزراعية المحيطة، ‏بما يدعم تنفيذ الخطة الزراعية في المحافظة.‏

تأهيل السدود المائية

تابعت المديرية صيانة وتأهيل 16 سداً مائياً في مناطق المحافظة، شملت أعمالاً ‏كاملة في سدود الشيخ مسكين وسهوة القمح والعلان، فيما نُفذت أعمال جزئية في 13 ‏سداً، تضمنت ترميم وإصلاح أجزاء متضررة، من بينها السدة الحجرية القديمة في بلدة ‏محجة بريف درعا الشمالي.‏

وتُستخدم السدة الحجرية في محجة لحصاد مياه الأمطار وتأمين احتياجات ري ‏الأراضي الزراعية القريبة وسقاية المواشي، فيما تهدف أعمال الصيانة إلى تحسين ‏كفاءة المنشآت المائية والاستفادة من المياه المتاحة.‏

دعم الخطة الزراعية

استجرت المديرية 3 ملايين متر مكعب من المياه من سدود محافظة القنيطرة، ‏ووزعتها على سدود درعا، لدعم ري المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتأمين احتياجات ‏المزارعين، واستكمال تنفيذ الخطة الزراعية المقررة للموسم الحالي، وتعزيز الاستقرار ‏الزراعي.‏

وكانت المديرية نفذت في تشرين الأول الماضي أعمال تعزيل لمجرى وادي شفيل بين ‏بلدتي تسيل وسحم بريف درعا الغربي، وأعمال تعزيل وتأهيل لمجرى وادي صنين في ‏مدينة نوى، بالتوازي مع حملة رقابية لحماية الحوض المائي الجوفي من الاستنزاف.‏