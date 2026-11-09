تعزيل 98 كم من الأودية و62 كم من قنوات الري بدرعا

درعا-سانا
نفذت مديرية الموارد المائية في درعا أعمال صيانة وتعزيل شملت 98 كيلومتراً من الأودية والمسيلات و62 كيلومتراً من قنوات الري، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، وذلك بهدف تحسين تصريف المياه والحد من مخاطر الفيضانات، وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية في دعم القطاع الزراعي بالمحافظة.
وأوضحت المديرية اليوم الإثنين في تقرير تلقت سانا نسخة منه، أن الأعمال شملت تعزيل مجاري الأودية والمسيلات لتسهيل تدفق المياه والحد من تجمعها، إلى جانب تعزيل أقنية الري وإعادة تفعيلها للاستفادة منها في سقاية الأراضي الزراعية المحيطة، بما يدعم تنفيذ الخطة الزراعية في المحافظة.
تأهيل السدود المائية
تابعت المديرية صيانة وتأهيل 16 سداً مائياً في مناطق المحافظة، شملت أعمالاً كاملة في سدود الشيخ مسكين وسهوة القمح والعلان، فيما نُفذت أعمال جزئية في 13 سداً، تضمنت ترميم وإصلاح أجزاء متضررة، من بينها السدة الحجرية القديمة في بلدة محجة بريف درعا الشمالي.
وتُستخدم السدة الحجرية في محجة لحصاد مياه الأمطار وتأمين احتياجات ري الأراضي الزراعية القريبة وسقاية المواشي، فيما تهدف أعمال الصيانة إلى تحسين كفاءة المنشآت المائية والاستفادة من المياه المتاحة.
دعم الخطة الزراعية
استجرت المديرية 3 ملايين متر مكعب من المياه من سدود محافظة القنيطرة، ووزعتها على سدود درعا، لدعم ري المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتأمين احتياجات المزارعين، واستكمال تنفيذ الخطة الزراعية المقررة للموسم الحالي، وتعزيز الاستقرار الزراعي.
وكانت المديرية نفذت في تشرين الأول الماضي أعمال تعزيل لمجرى وادي شفيل بين بلدتي تسيل وسحم بريف درعا الغربي، وأعمال تعزيل وتأهيل لمجرى وادي صنين في مدينة نوى، بالتوازي مع حملة رقابية لحماية الحوض المائي الجوفي من الاستنزاف.