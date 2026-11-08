بريد درعا يتيح تسديد الرسوم الجامعية لديه ويختصر معاناة الطلاب

درعا-سانا

أتاحت مديرية بريد درعا خدمة تسديد الرسوم والأقساط الجامعية عبر مكاتبها في المحافظة، بهدف تسهيل الإجراءات على الطلاب وتوفير الوقت والجهد، والحد من الازدحام أمام المصارف والجهات المعنية بالدفع.



وأوضح مدير بريد درعا المكلف أسامة البردان في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن المديرية تسعى إلى تطوير خدماتها وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن خدمة الطرود البريدية المحلية والدولية تأتي ضمن أبرز الخدمات التي تعمل المديرية على تفعيلها، حيث جرى خلال الشهر الحالي إطلاق خدمة إرسال الطرود إلى 192 دولة حول العالم.

وبيّن البردان أن المركز في درعا يستقبل نحو ألف مراجع يومياً، بما يعادل 30 ألفاً إلى 40 ألف مراجع شهرياً، لافتاً إلى وجود خطة لتوسيع شبكة المكاتب البريدية في المحافظة بما يسهم في تقريب الخدمات من المواطنين وتخفيف أعباء التنقل والمواصلات عنهم.

‏12 كوة في الصالة المركزية

من جهتها، أوضحت رئيسة دائرة الخدمات للجهات العامة والخاصة في بريد درعا أسيل الديري في تصريح مماثل، أن الصالة المركزية تضم 12 كوة تقدم خدمات متعددة تشمل معاملات غير العامل وغير المحكوم وخدمات التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات، إضافة إلى خدمات السجل والمصالح العقارية والمصرف العقاري والمصرف التجاري.

وأشارت الديري إلى أن إنجاز المعاملة يستغرق نحو خمس دقائق، وقد يصل إلى عشر دقائق في حال وجود ازدحام داخل الصالة، ما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات المطلوبة بوقت قصير.

الدفع عبر مكاتب البريد شكلت فارقاً كبيراً للطلاب

وانعكست خدمة تسديد الرسوم الجامعية عبر المكاتب البريدية إيجاباً على الطلاب الذين كانوا يضطرون سابقاً إلى الانتظار في طوابير طويلة لدى المصارف والجهات المعتمدة لتسديد أقساطهم، الأمر الذي كان يستنزف وقتاً وجهداً كبيرين.

وبيّن الطالب سعيد سعيد، أن إتاحة الدفع عبر مكاتب البريد شكلت فارقاً كبيراً بالنسبة للطلاب بعد أن كان تسديد القسط الجامعي يتطلب وقتاً طويلاً، مبيناً أن الخدمة الجديدة أتاحت إنجاز عملية الدفع خلال دقائق معدودة، بينما أكد الطالب محمد كيوان، أن الدفع عبر البريد سهّل عملية تسديد الأقساط الجامعية وجعلها أكثر سلاسة.

وفي إطار توسيع انتشار الخدمات البريدية، تضم المكاتب العاملة في محافظة درعا مكاتب الصنمين وإزرع وبصرى الشام وخربة غزالة وداعل ونوى والشجرة، بينما تعمل المديرية على افتتاح مكتبي جاسم والمسيفرة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب خطة لإعادة تفعيل مكاتب طفس وإبطع وعدد من المكاتب كانت مغلقة سابقاً.



وتهدف هذه الخطوات إلى توسيع نطاق الخدمات البريدية والوصول بها إلى مختلف مناطق المحافظة، بما يخفف الأعباء المالية والجسدية وتكاليف المواصلات عن المواطنين ويجعل إنجاز معاملاتهم أكثر سهولة ويسراً.





