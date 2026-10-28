وفد حكومي يعزّي ذوي ضحايا الغارات الجوية الأردنية بريف درعا

درعا-سانا

قدّم وفد حكومي واجب العزاء لأهالي وذوي الضحايا الذين ارتقوا جراء الغارات الجوية الأردنية في منطقة اللجاة بريف درعا.

وضمّ الوفد مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان، وعدداً من أعضاء مجلس الشعب، إلى جانب وزير الثقافة محمد ياسين الصالح، ووزير الإعلام خالد زعرور.

وفي سياق متصل ، ذكر مجلس الشعب، في منشور عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء أن وفدا من أعضاء المجلس برئاسة رئيس المجلس عبد الحميد العواك، قدم واجب العزاء لعائلة الشهداء الذين قضوا بالغارات الجوية الأردنية في ريف درعا.

تحديد المسؤولين عن ارتكاب الجريمة

وأضاف: إن الوفد ضم 40 عضواً من مناطق مختلفة، شاركوا في تقديم العزاء ومواساة ذوي الشهداء، وأعربوا عن رفضهم للجريمة التي وقعت على الأراضي السورية، ومطالبين بشفافية اللجنة المشتركة لتحديد المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة.

وكان مدير الصحة في درعا، خالد العميان، صرّح لوكالة سانا يوم الإثنين الماضي، بأن الغارات الجوية استهدفت مواقع في “الطف” بمنطقة المسمية، إضافة إلى محيط بلدتي نصيب والمزيريب بريف درعا.

وأشار العميان إلى أن حصيلة الضحايا نتيجة هذه الغارات بلغت 7 قتلى (بينهم 3 أطفال، وامرأة، ورجل مسن)، إضافة إلى إصابة 3 آخرين (رجلان وطفل).

وأدان مجلس الشعب، أمس الثلاثاء، قصف طائرات أردنية مواقع في ريف ‏درعا، ما أسفر عن سقوط مدنيين بينهم أطفال ونساء، معزياً ذوي الضحايا، وداعياً للجرحى بالشفاء العاجل. ‏

واتفق وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ونائب رئيس الوزراء وزير ‏الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، على تشكيل لجنة أمنية مشتركة ‏للوقوف على جميع تفاصيل وحقائق العمليات الأخيرة ومتابعة تداعياتها، وتطوير آليات ‏التنسيق الميداني والاستخباري للتعامل مع التهديدات الإرهابية، بما يضمن صون السيادة ‏السورية وحماية أرواح المدنيين الأبرياء.‏