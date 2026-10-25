الإثنين 26 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: بحضور رسمي.. تشييع الشهيد محمد أحمد المقداد في درعا
بحث
بحث
sana-logo-mobile

بحضور رسمي.. تشييع الشهيد محمد أحمد المقداد في درعا

photo 1 2026 10 25 14 35 06 بحضور رسمي.. تشييع الشهيد محمد أحمد المقداد في درعا
من مراسم تشييع الشهيد محمد أحمد المقداد أحد عناصر أمن الطرق-درعا-سانا

درعا-سانا

شيّع أهالي مدينة درعا اليوم الأحد الشهيد محمد أحمد المقداد، أحد عناصر أمن الطرق، من مسجد مصعب بن عمير في حي الكاشف، بحضور عدد من الشخصيات في وزارة الداخلية وأهالي المنطقة.

photo 4 2026 10 25 14 35 06 بحضور رسمي.. تشييع الشهيد محمد أحمد المقداد في درعا

وذكر مراسل سانا في درعا، أن مراسم التشييع شهدت مشاركة شخصيات من وزارة الداخلية وأمن الطرق وفعاليات أهلية، قبل نقل جثمان الشهيد إلى مدينة بصرى الشام لاستكمال مراسم الدفن.

وكان المقداد استشهد إثر إطلاق نار نفذه مسلحون استهدفوا أحد حواجز أمن الطرق في منطقة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، ما أدى أيضاً إلى إصابة عنصر آخر.

وذكرت قوى الأمن الداخلي عبر قناتها على تلغرام اليوم، أن الوحدات المختصة ألقت القبض على المتورطين في الاعتداء عقب اشتباك معهم، مشيرة إلى استمرار التحقيقات مع الموقوفين لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.

photo 2 2026 10 25 14 35 06 بحضور رسمي.. تشييع الشهيد محمد أحمد المقداد في درعا
photo 3 2026 10 25 14 35 06 بحضور رسمي.. تشييع الشهيد محمد أحمد المقداد في درعا
photo 5 2026 10 25 14 35 06 بحضور رسمي.. تشييع الشهيد محمد أحمد المقداد في درعا
لقاء تشاوري في نقابة صيادلة حمص يناقش سبل تطوير العمل النقابي والارتقاء بالمهنة
أكساد تناقش برامجها البحثية وتعزيز التنمية الزراعية العربية في اجتماع جمعيتها العمومية الـ38
وفد شبابي من حلب يزور القنيطرة للتضامن مع أبنائها ورفض الاعتداءات الإسرائيلية
طقس الغد: الحرارة إلى ارتفاع وهطولات مطرية متوقعة على بعض المناطق
جولة رقابية لضبط الأسواق في التل بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك