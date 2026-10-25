بحضور رسمي.. تشييع الشهيد محمد أحمد المقداد في درعا

درعا-سانا

شيّع أهالي مدينة درعا اليوم الأحد الشهيد محمد أحمد المقداد، أحد عناصر أمن الطرق، من مسجد مصعب بن عمير في حي الكاشف، بحضور عدد من الشخصيات في وزارة الداخلية وأهالي المنطقة.

وذكر مراسل سانا في درعا، أن مراسم التشييع شهدت مشاركة شخصيات من وزارة الداخلية وأمن الطرق وفعاليات أهلية، قبل نقل جثمان الشهيد إلى مدينة بصرى الشام لاستكمال مراسم الدفن.

وكان المقداد استشهد إثر إطلاق نار نفذه مسلحون استهدفوا أحد حواجز أمن الطرق في منطقة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، ما أدى أيضاً إلى إصابة عنصر آخر.

وذكرت قوى الأمن الداخلي عبر قناتها على تلغرام اليوم، أن الوحدات المختصة ألقت القبض على المتورطين في الاعتداء عقب اشتباك معهم، مشيرة إلى استمرار التحقيقات مع الموقوفين لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.