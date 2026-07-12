تحسن توافر المحروقات في درعا يعيد الحركة إلى محطات الوقود

درعا-سانا

شهدت محافظة درعا تحسناً ملحوظاً في توافر المشتقات النفطية، بعد فترة من النقص المؤقت الذي أدى إلى ازدحام على محطات الوقود وزيادة الطلب على المحروقات، ومع وصول كميات جديدة إلى المحافظة عادت عمليات التزويد إلى طبيعتها وسط ارتياح أصحاب المحطات والعاملين فيها والمواطنين الذين أكدوا أن الأزمة بدأت بالانحسار.

علاء محاميد صاحب محطة محروقات، قال لـمراسل سانا، إن الأيام الأخيرة شهدت تحسناً واضحاً في توافر المحروقات وأصبحت المادة متاحة بكميات كافية بعد فترة من النقص الأمر الذي أسهم في إنهاء الازدحام على محطات الوقود.

معاذ سويدان عامل في محطة محروقات، ذكر في تصريح مماثل، أن أزمة نقص المحروقات استمرت نحو أسبوع إلى عشرة أيام إلا أن الوضع عاد إلى الاستقرار مع وصول كميات جديدة من الوقود وأصبحت المحطات تعمل بشكل طبيعي وتلبي الطلب المتزايد على المادة.

حسين محاميد صاحب محطة وقود في درعا المدينة رأى أن “النقص المؤقت في المحروقات جاء نتيجة زيادة الإقبال على الشراء بعد انخفاض الأسعار ما أدى إلى نفاد الكميات المتوافرة في عدد من المحطات خلال وقت قصير”.

يشار إلى الأسواق شهدت خلال الفترة الماضية زيادة ملحوظة في الطلب على المحروقات بالتزامن مع انخفاض الأسعار، الأمر الذي تسبب بنقص مؤقت في الكميات المتوافرة بمحطات الوقود، ومع تعزيز التوريدات ووصول كميات إضافية بدأت الأزمة بالانفراج تدريجياً وعادت عمليات التوزيع إلى وضعها الطبيعي.