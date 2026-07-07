قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي قرية جملة بريف درعا الغربي

‎ ‎درعا-سانا‏

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في منطقة وادي قرية جملة ‏بريف درعا الغربي.‏

وذكر مراسل سانا في درعا أن قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات ‏عسكرية تقل جنوداً توغلت في منطقة الوادي، ونفذت تحركات داخلها، دون ‏ورود معلومات عن وقوع اشتباكات أو إصابات حتى الآن.‏

وتتعرض القرى الواقعة في ريفي درعا والقنيطرة والقريبة من خطوط ‏التماس مع الجولان السوري المحتل، لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي، تنعكس سلباً على حياة السكان والنشاط الزراعي والاستقرار في ‏تلك المناطق.‏

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974 ‏من ‏خلال ‏توغلاتها ‏في الجنوب ‏السوري ‏واعتداءاتها ‏المتكررة على ‏المدنيين، ‏بما ‏يشمل ‌‏المداهمات ‏والاعتقالات وتجريف ‏الأراضي ‏وإطلاق ‏القذائف‎.‎

وتؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات ‌‏الاحتلال ‏في ‏الأراضي ‏السورية باطلة ‏ولاغية، ولا ‏تترتب ‏عليها أي آثار ‏قانونية ‌‏بموجب القانون ‏الدولي، ‏مجددة ‏مطالبتها المجتمع الدولي ‌‏بتحمل ‏مسؤولياته ،‏ووضع حد ‏لهذه ‏الانتهاكات، وإلزام إسرائيل ‌‏بالانسحاب ‏الكامل ‏من ‏الجنوب ‏السوري‎.‎