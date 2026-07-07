قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي قرية جملة بريف درعا الغربي

درعا-سانا
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في منطقة وادي قرية جملة بريف درعا الغربي.
وذكر مراسل سانا في درعا أن قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية تقل جنوداً توغلت في منطقة الوادي، ونفذت تحركات داخلها، دون ورود معلومات عن وقوع اشتباكات أو إصابات حتى الآن.
وتتعرض القرى الواقعة في ريفي درعا والقنيطرة والقريبة من خطوط التماس مع الجولان السوري المحتل، لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنعكس سلباً على حياة السكان والنشاط الزراعي والاستقرار في تلك المناطق.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 من خلال توغلاتها في الجنوب السوري واعتداءاتها المتكررة على المدنيين، بما يشمل المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال في الأراضي السورية باطلة ولاغية، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية بموجب القانون الدولي، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ،ووضع حد لهذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.