مشافي درعا تستقبل 129 حالة جراء حوادث سير خلال عطلة عيد ‏الأضحى‎ ‎

درعا-سانا‌‎ ‎

استقبلت مشافي درعا العامة خلال عطلة عيد الأضحى نحو 129 حالة، جراء ‏حوادث سير في مناطق مختلفة، وذلك وفقاً لمدير صحة درعا الدكتور زياد المحاميد.

وذكر المحاميد في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن مشافي بصرى الشام ‏ونوى وإزرع والحراك وجاسم وطفس، قدمت الإسعافات الأولية والتدابير ‏العلاجية للأشخاص الذين دخلوا هذه المشافي بسبب حوادث السير، ومعظمها ‏حوادث دراجات نارية، مبيناً أن الأذيات توزعت بين رضوض وكسور ‏وجروح، وأن بعض الحالات ما زالت تتلقى العلاج‎ .‎

إلى ذلك، أوضح المحاميد، أن عدد مراجعي قسم الإسعاف في المشافي العامة ‏خلال عطلة العيد بلغ 2572 مراجعاً، فيما وصل عدد حالات التسمم الغذائي ‏إلى 197، تم تقديم العلاج لهم‎.‎

وكانت مديرية الصحة اتخذت جملة من الإجراءات لتغطية عطلة عيد ‏الأضحى المبارك بالخدمات من خلال تأمين سير العمل في كل أقسام ‏المشافي على مدار /24/ ساعة، وتنظيم المناوبات اللازمة، بما يحقق تغطية ‏جميع الحالات المرضية والتسممات والحوادث العادية والطارئة بالخدمات ‏الطبية اللازمة‎.‎