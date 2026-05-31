مشافي درعا تستقبل 129 حالة جراء حوادث سير خلال عطلة عيد ‏الأضحى‎ ‎

درعا-سانا
استقبلت مشافي درعا العامة خلال عطلة عيد الأضحى نحو 129 حالة، جراء حوادث سير في مناطق مختلفة، وذلك وفقاً لمدير صحة درعا الدكتور زياد المحاميد.
وذكر المحاميد في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن مشافي بصرى الشام ونوى وإزرع والحراك وجاسم وطفس، قدمت الإسعافات الأولية والتدابير العلاجية للأشخاص الذين دخلوا هذه المشافي بسبب حوادث السير، ومعظمها حوادث دراجات نارية، مبيناً أن الأذيات توزعت بين رضوض وكسور وجروح، وأن بعض الحالات ما زالت تتلقى العلاج .
إلى ذلك، أوضح المحاميد، أن عدد مراجعي قسم الإسعاف في المشافي العامة خلال عطلة العيد بلغ 2572 مراجعاً، فيما وصل عدد حالات التسمم الغذائي إلى 197، تم تقديم العلاج لهم.
وكانت مديرية الصحة اتخذت جملة من الإجراءات لتغطية عطلة عيد الأضحى المبارك بالخدمات من خلال تأمين سير العمل في كل أقسام المشافي على مدار /24/ ساعة، وتنظيم المناوبات اللازمة، بما يحقق تغطية جميع الحالات المرضية والتسممات والحوادث العادية والطارئة بالخدمات الطبية اللازمة.