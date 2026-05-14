الاجتماع المركزي الأول لخطباء وأئمة مساجد درعا يؤكد على تعزيز الوعي ووحدة المجتمع

درعا-سانا

عقدت مديرية الأوقاف في محافظة درعا اليوم الخميس، الاجتماع المركزي الأول لخطباء وأئمة المساجد، بحضور محافظ درعا أنور طه الزعبي، وعدد من المعنيين والشخصيات الدينية والباحثين، وذلك في المركز الثقافي بمدينة درعا.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بالخطاب الديني وسبل تطوير العمل الدعوي، بما يواكب احتياجات المجتمع، ويعزز من دور المساجد في نشر قيم الاعتدال والتعاون والمحبة، إضافة إلى بحث احتياجات المساجد والتعليم الشرعي ودور الخطاب الديني في معالجة قضايا المجتمع وتعزيز الوعي والاستقرار.

وبيّن الباحث والداعية الإسلامي مطيع البطين في تصريح لـ سانا، أن اللقاء تناول أهمية المسجد ومهامه واحتياجاته ودور الخطباء كشريحة فاعلة في المجتمع، مشيراً إلى أهمية توجيه خطاب جامع لمواجهة الطائفية وملامس لهموم وحياة الناس واحتياجاتهم.

بدوره، أشار مدير أوقاف درعا حامد أبازيد إلى أن اللقاء خرج بنتائج طيبة، أبرزها الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مع القيادة، إضافة إلى توجيه العلماء والخطباء في تقديم النصح والإرشاد للناس، بما يخدم المجتمع.

من جهته، أوضح رئيس دائرة الحلقات التربوية بمديرية الأوقاف بدرعا أيهم الخوالدة، أن مؤسسات الدولة بعد النصر والتحرير قامت بعقد لقاءات تنسيقية للنهوض بالمحافظة، مشيراً إلى أن المداخلات ركزت على رفع مستوى التعليم الشرعي، وتحسين أداء المساجد عبر التوجه لتشكيل لجان متابعة للأمور الدعوية وشؤون الخطباء والمساجد.

وذكرت محافظة درعا عبر قناتها على تلغرام، أن المحافظ أكد في كلمته على أهمية الدور الذي يؤديه أهل العلم والخطباء في هذه المرحلة المهمة، مشدداً على مسؤوليتهم في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم التكاتف والوحدة بين أبناء المجتمع، بما يسهم في دعم الاستقرار وبناء المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والفعاليات الدينية في محافظة درعا والارتقاء بدور المساجد والخطاب الديني في المرحلة الحالية، بما يسهم في معالجة القضايا المجتمعية، وتطوير التعليم الشرعي ودعم جهود الاستقرار وبناء المؤسسات.