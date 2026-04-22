“إزرع حين تروي الذاكرة وجعها”.. وثائقي يسرد معاناة المدينة خلال الثورة

درعا-سانا

يسرد الوثائقي “إزرع حين تروي الذاكرة وجعها”، الذي عُرِض مساء اليوم الأربعاء في ساحة مجلس مدينة إزرع بريف درعا، الواقع المأساوي الذي عاشته المدينة خلال الثورة وما تعرّض له أبناؤها من قتل وترويع على يد قوات النظام البائد.

ويروي الفيلم على مدى 25 دقيقة الأحداث التي حصلت في مثل هذا التاريخ من العام 2011 مع شهادات الناجين وذوي الضحايا والشهداء، في مشهد يعيد للأذهان معاناة الأهالي خلال سنوات حكم النظام البائد.

أحد القائمين على عرض الوثائقي أحمد الزعبي قال في تصريح لـ سانا: إنه عبارة عن عرض لجزء بسيط مما تعرضت له مدينة إزرع على يد قوات النظام البائد، مبيناً أن الفيلم رسالة للأجيال الجديدة، يرصد الواقع المرير الذي عاشه الناس حتى الوصول للتحرير بفضل تضحيات ودماء الشهداء.

براءة القباطي ابنة شهيد المظاهرة السلمية فادي القباطي قالت في تصريح مماثل: إن والدها وثق مجزرة إزرع التي حدثت في مثل هذا اليوم من العام 2011 بكلّ تفاصيلها، مشيرةً إلى أنّ قناصة النظام بادروا الأهالي بالرصاص الحي بعد خروجهم إلى الساحات في الجمعة العظيمة في مشهد مأساوي يعكس إجرام النظام.

الأب مهند جبيل قال لـ سانا: نجتمع لنستذكر المجزرة المروعة بالجمعة العظيمة التي كانت قاسية على مدينة إزرع، وراح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى في مشهد مؤلم ومؤثر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وأضاف: إن دماء الشهداء لم تذهب هدراً، وإنما منارة لتستمر الثورة وتنتصر وينعم الشعب السوري بالحرية.

مدير منطقة إزرع عماد الحريري ذكر لـ سانا أن الوثائقي الذي أنجزه شباب مركز إزرع الإعلامي، استحضر الجمعة العظيمة لبثّ روح الفخر والعز عند الأجيال الجديدة، لافتاً إلى أنّ مجزرة إزرع راح ضحيتها شهداء من مدينة جميلة بما فيها من تنوع وطوائف.

الوثائقي من إنتاج فريق مركز إزرع الإعلامي، الذي عمل على مدار شهر كامل في جمع الأحداث المأساوية، وربطها مع شهادات حية من الناجين وذوي الضحايا.