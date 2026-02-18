الحجر البازلتي يفرض حضوره في درعا.. إقبال متزايد على استخدامه في البناء

درعا-سانا

يشكّل الحجر البازلتي جزءاً أصيلاً من هوية محافظة درعا العمرانية، إذ استخدم في بناء القلاع والبيوت القديمة والكنائس والمساجد، واليوم يعود هذا الحجر ليحجز مكانه مجدداً في الواجهات الحديثة والأبنية السكنية والتجارية، مع تزايد الإقبال عليه لما يتمتع به من متانة وطابع جمالي يمنح المباني حضوراً مميزاً يجمع بين الأصالة والحداثة.

ويؤكد صادر غازي الرفاعي، صاحب منشأة لقص الرخام والحجر البازلتي في قرية عتمان،في تصريح لمراسلة سانا أن الحجر البازلتي ينتشر بكثرة في مختلف مناطق حوران، وخاصة الوديان والمناطق الصخرية.

ويضيف: إن الكتل الحجرية تُنقل إلى المناشر ليجري تشكيلها وفق طلبات الزبائن، مشيراً إلى أن العمل يواجه بعض الصعوبات، أبرزها تأمين المواد الأولية اللازمة لعمليات الصقل والتجميل والقص.

ويؤكد الرفاعي أن حجر البازلت في حوران يتميز بجودة عالية تمنحه حضوراً لافتاً في الأبنية الحديثة، لما يضفيه من طابع جمالي متين ومستدام.

من جهته يوضح المواطن إبراهيم المصري في تصريح مماثل أنه اختار بناء منزله بالحجر البازلتي الأسود، لما يتمتع به من صلابة وقدرة على مقاومة العوامل الجوية كالحرارة والبرودة، بينما يشير العامل معتز إبراهيم إلى أن تجهيز الحجر يتطلب مهارة عالية تجمع بين الأساليب التقليدية والتقنيات الحديثة لضمان جودة المنتج النهائي.

بدوره يؤكد رئيس اتحاد الحرفيين في درعا نبيل غزاوي أن الطلب على الحجر البازلتي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف المشاريع السكنية والتجارية، ما أدى إلى انتعاش الورش المتخصصة بإنتاجه.

ويقول: إن الاتحاد يعمل على تشجيع الحرفيين للالتزام بالمواصفات الفنية وتطوير أساليب العمل، بما يضمن جودة التنفيذ وحماية حقوق كل من الحرفيين والمواطنين.

ويُعد الحجر البازلتي الأسود رمزاً تاريخياً وحضارياً في درعا، إذ استخدم منذ القدم، ولا يزال حتى اليوم يشكل هوية معمارية مميزة في الأبنية الحديثة، بفضل صلابته ومقاومته للعوامل الطبيعية وقدرته على منح المباني طابعاً جمالياً متفرداً.