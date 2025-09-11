مجلس مدينة درعا يواصل تجهيز دوار الدلة كمدخل للريف الشرقي بالمحافظة

درعا-سانا

يواصل مجلس مدينة درعا، الأعمال الإنشائية لتجهيز دوار الدلة، بوابة المحافظة للريف الشرقي، في إطار خطة لتحسين المرافق العامة وإبراز المظهر الجمالي للمدينة.

وأوضح رئيس مجلس المدينة محمد عياش في تصريح لمراسل سانا أن ورشة الأشغال في المجلس تعمل على تركيب الحجر الرخامي للممرات، والرصيف المحاذي للدوار، إضافة إلى نحت فنجاني القهوة العربية كرمز من البيئة المحلية للمحافظة.

وأشار عياش إلى أنه من المتوقع أن تنتهي عمليات تصنيع مجسم الدلة خلال يومين وهي مصنوعة من الحديد، ويتم طلاؤها بالأبوكسى الذهبي لتعطي اللون الأساسي المطلوب، حيث يبلغ ارتفاعها 5ر8 أمتار، وبعرض 3 أمتار في الأسفل والوسط.

وبين عياش أنه سيتم الانتهاء من الأعمال البيتونية والمعمارية في غصون 40 يوماً من ضمنها تنفيذ الأعمال الزراعية في الدوار من زراعة الحشائش الطبيعية وورود الزينة.

يذكر أن دوار الدولة يقع على المدخل الشرقي لمدينة درعا، وهو وجهتها للمنطقة الشرقية والحدود الأردنية والأوتوستراد الدولي إلى دمشق، ويعتبر رمز محافظة درعا.