دمشق-سانا ‏

كشف مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن ‏علوش، عن تخطي إجمالي حركة العبور عبر المنافذ الحدودية السورية حاجز 21.9 ‏مليون مسافر منذ التحرير في الثامن من كانون الأول 2024 وحتى نهاية تشرين ‏الأول 2026.‏

وأوضح علوش في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أنه في إطار حرص الهيئة العامة ‏للمنافذ والجمارك على مواكبة حركة العبور وتقديم كل التسهيلات للمواطنين السوريين ‏العائدين إلى وطنهم، شهدت المنافذ الحدودية منذ التحرير في الثامن من كانون الأول ‌‏2024 حركة عبور نشطة ومستمرة تعكس رغبة السوريين في العودة والاستقرار ‏والمشاركة في مرحلة البناء.‏

وبيّن علوش أن الإحصائيات الرسمية المسجلة لدى الهيئة أظهرت أن إجمالي حركة ‏عبور المواطنين السوريين خلال عام 2025 عشرة ملايين و854 ألفاً و511 مسافراً، ‏منهم ستة ملايين و298 ألفاً و390 قادماً إلى سوريا، وأربعة ملايين و556 ألفاً ‏و121 مغادراً.‏

فيما بلغ إجمالي حركة العبور خلال عام 2026، وحتى نهاية شهر تشرين الأول ‏الماضي، 11 مليوناً و54 ألفاً و771 مسافراً، توزعوا بين خمسة ملايين و975 ألفاً ‏و586 قادماً إلى سوريا، وخمسة ملايين و79 ألفاً و185 مغادراً.‏

ولفت علوش إلى أن النسبة الأكبر من حركة العودة الطوعية تتمركز عبر كل من ‏منفذ جوسية، ومنفذ باب السلامة، ومنفذ باب الهوى الحدودية.‏

وقال علوش: “انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية تجاه أهلنا العائدين من دول اللجوء، ‏اعتمدت الهيئة حزمة متكاملة من التسهيلات والإجراءات الميدانية، أبرزها تبسيط ‏إجراءات الدخول والتدقيق، وإعفاء الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي والأدوات الخاصة ‏بالعائلات العائدة للإقامة الدائمة من الرسوم الجمركية وفق الضوابط الميسّرة المعتمدة، ‏وتخصيص مسارات خاصة لتسريع تخليص معاملات العائدين دون أي تعقيدات أو ‏أعباء إضافية”.‏

وأشار علوش إلى أنه ولاستيعاب الزيادة المتواصلة في أعداد العائدين وضمان انسيابية ‏الحركة، عملت الهيئة على رفع الجاهزية التشغيلية للمنافذ عبر زيادة عدد الكوّات ‏العاملة، وتمديد ساعات العمل وتكثيف المناوبات في أوقات الذروة، وتأهيل صالات ‏المسافرين وتزويدها بالخدمات الأساسية والصحية، فضلاً عن تنفيذ مشاريع توسعة ‏وتأهيل شاملة لعدد من المنافذ الحدودية لرفع طاقتها الاستيعابية وتخفيف الازدحام.‏

وأكد علوش حرص الهيئة على التنسيق المستمر والمتكامل مع إدارة الهجرة والجوازات ‏وكل الوزارات والجهات الحكومية المعنية، إلى جانب التعاون الوثيق مع المنظمات ‏الدولية والأممية العاملة في ملف العودة الطوعية، لتبادل البيانات الإحصائية الدقيقة ‏حول أعداد العائدين، وتحديد احتياجاتهم اللوجستية والخدمية، وتأمين انتقالهم الآمن ‏والميسّر من المنافذ الحدودية وصولاً إلى مدنهم وقراهم داخل البلاد.‏