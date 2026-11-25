دمشق-سانا
كشف مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، عن تخطي إجمالي حركة العبور عبر المنافذ الحدودية السورية حاجز 21.9 مليون مسافر منذ التحرير في الثامن من كانون الأول 2024 وحتى نهاية تشرين الأول 2026.
وأوضح علوش في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أنه في إطار حرص الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على مواكبة حركة العبور وتقديم كل التسهيلات للمواطنين السوريين العائدين إلى وطنهم، شهدت المنافذ الحدودية منذ التحرير في الثامن من كانون الأول 2024 حركة عبور نشطة ومستمرة تعكس رغبة السوريين في العودة والاستقرار والمشاركة في مرحلة البناء.
وبيّن علوش أن الإحصائيات الرسمية المسجلة لدى الهيئة أظهرت أن إجمالي حركة عبور المواطنين السوريين خلال عام 2025 عشرة ملايين و854 ألفاً و511 مسافراً، منهم ستة ملايين و298 ألفاً و390 قادماً إلى سوريا، وأربعة ملايين و556 ألفاً و121 مغادراً.
فيما بلغ إجمالي حركة العبور خلال عام 2026، وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، 11 مليوناً و54 ألفاً و771 مسافراً، توزعوا بين خمسة ملايين و975 ألفاً و586 قادماً إلى سوريا، وخمسة ملايين و79 ألفاً و185 مغادراً.
ولفت علوش إلى أن النسبة الأكبر من حركة العودة الطوعية تتمركز عبر كل من منفذ جوسية، ومنفذ باب السلامة، ومنفذ باب الهوى الحدودية.
وقال علوش: “انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية تجاه أهلنا العائدين من دول اللجوء، اعتمدت الهيئة حزمة متكاملة من التسهيلات والإجراءات الميدانية، أبرزها تبسيط إجراءات الدخول والتدقيق، وإعفاء الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي والأدوات الخاصة بالعائلات العائدة للإقامة الدائمة من الرسوم الجمركية وفق الضوابط الميسّرة المعتمدة، وتخصيص مسارات خاصة لتسريع تخليص معاملات العائدين دون أي تعقيدات أو أعباء إضافية”.
وأشار علوش إلى أنه ولاستيعاب الزيادة المتواصلة في أعداد العائدين وضمان انسيابية الحركة، عملت الهيئة على رفع الجاهزية التشغيلية للمنافذ عبر زيادة عدد الكوّات العاملة، وتمديد ساعات العمل وتكثيف المناوبات في أوقات الذروة، وتأهيل صالات المسافرين وتزويدها بالخدمات الأساسية والصحية، فضلاً عن تنفيذ مشاريع توسعة وتأهيل شاملة لعدد من المنافذ الحدودية لرفع طاقتها الاستيعابية وتخفيف الازدحام.
وأكد علوش حرص الهيئة على التنسيق المستمر والمتكامل مع إدارة الهجرة والجوازات وكل الوزارات والجهات الحكومية المعنية، إلى جانب التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية والأممية العاملة في ملف العودة الطوعية، لتبادل البيانات الإحصائية الدقيقة حول أعداد العائدين، وتحديد احتياجاتهم اللوجستية والخدمية، وتأمين انتقالهم الآمن والميسّر من المنافذ الحدودية وصولاً إلى مدنهم وقراهم داخل البلاد.