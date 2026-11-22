دمشق-سانا



انطلقت اليوم الأحد فعاليات ورشة العمل التخصصية بعنوان “منهجية تقييم الأثر البيئي للأنشطة الاقتصادية”، التي تنظمها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع شركة “تك غروب”، بهدف تعزيز كفاءة تقييم الآثار البيئية للأنشطة الاقتصادية وتطوير أدوات الرقابة البيئية عليها.



وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في قناتها على تلغرام، أن الورشة تستمر على مدى خمسة أيام في مبنى الوزارة، وتركز محاورها على تطوير معارف المشاركين في منهجيات تقييم الأثر البيئي، وتبادل الخبرات الأكاديمية والرقابية.



كما تشمل محاور الورشة التعريف بإجراءات التفتيش البيئي الحديثة وآليات تطبيق المعايير البيئية المعتمدة، بما يدعم حماية الموارد الطبيعية ويعزز مسارات التنمية المستدامة.



وتعمل الوزارة على مراجعة وتحديث التشريعات الناظمة للأنشطة الاقتصادية والمنشآت، بما يسهم في تعزيز اشتراطات السلامة البيئية والصحية، وتطوير إجراءات الترخيص، وتحقيق التوازن بين دعم الاستثمار والإنتاج وحماية البيئة والصحة العامة.