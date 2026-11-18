دمشق-سانا

أحالت محافظة دمشق موظفين، ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يأخذون من الممتلكات المصادرة أثناء نقلها إلى الحجز، إلى مديرية الرقابة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأوضحت المحافظة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أنه تم تحديد هوية الموظفين المعنيين بالسرعة القصوى عقب تداول المقطع، وإحالتهم إلى مديرية الرقابة الداخلية لاستكمال الإجراءات القانونية وتحويلهم إلى الجهة المختصة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة محافظة دمشق للمخالفات المرتكبة خلال تنفيذ المهام الخدمية والإدارية، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الممتلكات المصادرة والتقيد بالضوابط القانونية الناظمة للتعامل معها.