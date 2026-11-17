دمشق-سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم الثلاثاء المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، وذلك على هامش أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا المنعقد في العاصمة دمشق.

وبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي، وسبل تسريع تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية الداعمة لمرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ولا سيما في القطاعات الحيوية بما ينسجم مع الأولويات الوطنية لسوريا.

وكان وزير الخارجية والمغتربين ‏والمفوضة الأوروبية ‏لشؤون المتوسط افتتحافي وقت سابق اليوم، منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا SPCF‏، بحضور كبار المسؤولين من ‏جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات ‏بدمشق.‏