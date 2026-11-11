هيكل يبحث مع الاتحاد الدولي للاتصالات دور “سيلك لينك” في تنويع مسارات ‏البيانات

‏دمشق-سانا‏

بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل مع الأمينة العامة للاتحاد ‏الدولي للاتصالات دورين بوغدان مارتن، دور مشروع “سيلك لينك” في تنويع مسارات ‏نقل البيانات وتعزيز مرونة شبكات الاتصالات الدولية.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الوزير هيكل أوضح أن ‏المشروع يهدف إلى توفير مسار إضافي لنقل البيانات بين أوروبا وآسيا عبر سوريا، ‏بما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بتركز حركة البيانات في عدد محدود من ‏الممرات، ودعم استمرارية الخدمات الرقمية.‏

واتفق الجانبان على متابعة التنسيق بشأن المسار الجديد، والتعاون في تطوير الخطة ‏الوطنية للطيف الترددي في سوريا.‏

كما بحث الجانبان فرص التعاون ضمن ائتلاف “الشراكة من أجل التوصيل” ‌‏(‏Partner2Connect‏)، وسبل استفادة سوريا من خبرات شركائه وإمكاناتهم لدعم ‏مشاريع تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي.‏

بدورها أشادت مارتن بالمقاربة المتكاملة التي تنتهجها الوزارة في إصلاح قطاع ‏الاتصالات وتحديث بنيته التحتية.‏

وكان الوزير هيكل بحث في 26 الشهر الفائت مع نائب الأمين العام للاتحاد الدولي ‏للاتصالات توماس لاماناوسكاس، سبل تعزيز التعاون بين سوريا والاتحاد، وبناء ‏التحالفات اللازمة لدعم مشروع “سيلك لينك”، وبرنامج المناطق الخاصة لمراكز ‏البيانات في سوريا.‏

وتعود عضوية سوريا في الاتحاد الدولي للاتصالات، أقدم الوكالات المتخصصة ‏التابعة للأمم المتحدة، إلى عام 1924، وتسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون معه ‏والاستفادة من خبراته وإمكاناته الفنية في تطوير قطاع الاتصالات وتحسين خدماته.‏