هيكل يبحث مع الاتحاد الدولي للاتصالات دور “سيلك لينك” في تنويع مسارات ‏البيانات

دمشق-سانا
بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل مع الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان مارتن، دور مشروع “سيلك لينك” في تنويع مسارات نقل البيانات وتعزيز مرونة شبكات الاتصالات الدولية.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الوزير هيكل أوضح أن المشروع يهدف إلى توفير مسار إضافي لنقل البيانات بين أوروبا وآسيا عبر سوريا، بما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بتركز حركة البيانات في عدد محدود من الممرات، ودعم استمرارية الخدمات الرقمية.
واتفق الجانبان على متابعة التنسيق بشأن المسار الجديد، والتعاون في تطوير الخطة الوطنية للطيف الترددي في سوريا.
كما بحث الجانبان فرص التعاون ضمن ائتلاف “الشراكة من أجل التوصيل” (Partner2Connect)، وسبل استفادة سوريا من خبرات شركائه وإمكاناتهم لدعم مشاريع تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي.
بدورها أشادت مارتن بالمقاربة المتكاملة التي تنتهجها الوزارة في إصلاح قطاع الاتصالات وتحديث بنيته التحتية.
وكان الوزير هيكل بحث في 26 الشهر الفائت مع نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات توماس لاماناوسكاس، سبل تعزيز التعاون بين سوريا والاتحاد، وبناء التحالفات اللازمة لدعم مشروع “سيلك لينك”، وبرنامج المناطق الخاصة لمراكز البيانات في سوريا.
وتعود عضوية سوريا في الاتحاد الدولي للاتصالات، أقدم الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، إلى عام 1924، وتسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون معه والاستفادة من خبراته وإمكاناته الفنية في تطوير قطاع الاتصالات وتحسين خدماته.