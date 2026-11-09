المحكمة الدستورية العليا تبحث تعزيز الرقابة على دستورية القوانين

دمشق-سانا

ناقش الملتقى الدستوري الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، اليوم الإثنين بعنوان “نحو تشريعات متوافقة دستورياً: دور الحكومة والمحكمة الدستورية العليا”، دور المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين، وآليات التعاون لتحقيق التكامل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات العامة وممثليها، في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بدمشق.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا الدكتور عصام الخليف في كلمته أن بناء الدولة الجديدة يبدأ من تشريع عادل يحترم الدستور ويصون كرامة الإنسان، مشيراً إلى أن غياب الرقابة الدستورية في العقود الماضية حوّل القانون من أداة لحماية الحقوق إلى أداة لانتهاكها، وألحق أضراراً جسيمة بالسوريين.

وأوضح الخليف أن الرقابة السابقة وطلب الرأي الدستوري من المحكمة قبل إقرار القوانين هما الطريق الأمثل لتحصين التشريعات وضمان توافقها مع الإعلان الدستوري، مؤكداً أن المحكمة الدستورية العليا شريك أساس وليست خصماً للمؤسسات والوزارات، وأن أبوابها مفتوحة لجميع طلبات الرأي الدستوري.

الهرم القانوني والحقوق الأساسية

قدّم عضوا المحكمة الدستورية العليا ريعان كحيلان وإسماعيل الخلفان شرحاً للهرم القانوني، وعرضاً مصوراً بيّنا من خلاله، بطريقة بسيطة، أن الإعلان الدستوري يتربع على قمة الهرم في القواعد القانونية، وتسلسل هذه القواعد، وكيف يجب أن يكون كل نص تشريعي، سواء كان مرسوماً أو لائحة أو نظاماً أو قراراً أو قانوناً، متوافقاً مع الإعلان الدستوري، ما يعزز مبدأ الشرعية الدستورية.

وأوضحا أن الحقوق الأساسية كالملكية والحياة الخاصة والتعبير عن الرأي والتظاهر السلمي مصانة دستورياً، ولا يجوز تقييدها إلا وفق شروط قانونية واضحة ومحددة للمصلحة العامة.

وأشارا إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته التي انضمت إليها سوريا تعد جزءاً لا يتجزأ من الدستور، وأن أي نص تشريعي يخالفها يعد مخالفة دستورية.

مشروعات القوانين والإعلان الدستوري

في تصريح لمراسل سانا، بيّن الدكتور الخليف أن الملتقى شهد شرح الهرم القانوني الذي يعلوه الإعلان الدستوري، وأن جميع مشروعات القوانين يجب ألا تخالف الإعلان الدستوري.

وقال: “بيّنا أن المحكمة الدستورية موجودة وحاضرة لإبداء الرأي المسبق الدستوري في أي مشروع قانون حتى تكون المشاريع متوافقة دستورياً”، مشيراً إلى وجود تفاعل إيجابي من الحاضرين.

وأضاف: “هناك تكامل بين جميع السلطات، الحكومة تعد مشاريع القوانين التي يجب ألا تخالف الإعلان الدستوري الذي يعد أسمى القوانين ضمن الهرم القانوني؛ فلذلك هناك ما يسمى رقابة مسبقة، تُطلب فيها المحكمة لإبداء رأيها عن طريق السلطة التنفيذية في مشروع القانون عندما تكون هناك مخالفة دستورية”.

دور المحكمة في نشر الثقافة الدستورية ‏

من جانبه، أكد عضو المحكمة الدستورية العليا عارف الشعال أن المحكمة تسعى في طور تأسيسها الجديد لتكون المنظومة القانونية المزمع إصدارها من المجلس التشريعي متوافقة مع الدستور، حتى يكون النظام القانوني سليماً لا يشوبه مخالفات دستورية.

وأشار الشعال إلى دور المحكمة في نشر الثقافة الدستورية والحقوقية والتواصل مع أجهزة الدولة التنفيذية المعنية بإصدار القوانين، لافتاً إلى أهمية أن يكون القانون في مرحلة إصداره التمهيدية، قبل وصوله إلى مجلس الشعب، متوافقاً مع الإعلان الدستوري، ولا سيما في صيانة الحقوق وصون الحريات.

بدورها، أوضحت عضو المحكمة الدستورية العليا ريعان كحيلان أن الملتقى الدستوري يهدف إلى توجيه رسالة لأعضاء السلطة التنفيذية والهيئات المعنية بإعداد مشاريع القوانين، بأن احترام نصوص الإعلان الدستوري، وخاصة ما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، أثناء وضع مشاريع القوانين، يخفف عبء الطعن أو وصم بعض نصوص هذه القوانين بعدم الدستورية لاحقاً.

وأضافت: “إذا تمت قراءة الإعلان الدستوري قبل وضع أي مشروع قانون، وتمت قراءة الحقوق والحريات وآلية حمايتها في الإعلان الدستوري، فإن ذلك سيخفف من الطعن بهذا القانون أو المرسوم فيما بعد، أو بأي لائحة تكون مخالفة لما جاء في الإعلان الدستوري”.

وتضطلع المحكمة الدستورية العليا بمهام تشمل الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وفي اقتراحات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، إضافةً إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري.