ندوة بدمشق تبحث إحياء الخط الحديدي الحجازي وتطوير مشاريع النقل والاستثمار

دمشق-سانا‏

استضافت محطة الحجاز التاريخية بدمشق، اليوم الأحد، ندوة حوارية تناولت تاريخ ‏الخط الحديدي الحجازي وإرثه الحضاري والمعماري، ودوره في ربط المدن ‏والمناطق وتعزيز حركة النقل والتجارة والحج، وذلك بحضور وزيري النقل يعرب ‏بدر والمالية محمد يسر برنية، ومشاركة باحثين ومختصين.‏

وبحثت الندوة، التي أقامتها وزارة النقل ممثلةً بالمؤسسة العامة للخط الحديدي ‏الحجازي، آفاق تطوير شبكة الخطوط الحديدية وإعادة توظيف أصول المؤسسة في ‏مشاريع استثمارية وتنموية، من بينها ربط سوريا بالحدود الأردنية، وإحداث شبكة ‏قطارات داخل دمشق ومحيطها، وتنشيط السياحة والخدمات المرتبطة بها.‏

وتضمنت الندوة محاضرتين ومداخلات ونقاشات تناولت سبل الاستفادة من التجارب ‏الدولية في تحويل المحطات التاريخية إلى فضاءات ثقافية وسياحية، بما يجمع بين ‏الحفاظ على الذاكرة التاريخية، وتعزيز دور السكك الحديدية في التنمية‏.‏

إحياء الخط الحديدي واستعادة دوره

وأكد وزير النقل يعرب بدر، في تصريح لمراسلة سانا، أهمية إحياء الخط الحديدي ‏الحجازي واستعادة دوره في الربط بين المدن، موضحاً أن الندوة تهدف إلى التعريف ‏بتاريخ هذا الخط العريق وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية والخبراء وممثلي الدول ‏الصديقة، لدعم جهود إعادة تشغيله وتطوير النقل السككي.‏

وأشار الوزير بدر إلى أن الخطط المستقبلية للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي ‏تتضمن ربط خطي المترو الأخضر والأحمر عند ساحة الحجاز، وإطلاق أربعة ‏خطوط سككية لنقل الركاب إلى الضواحي، يتجه الأول نحو قدسيا ثم دمر، والثاني إلى ‏المعضمية ثم قطنا، والثالث جنوباً باتجاه دير علي والكسوة، فيما يربط الرابع محطة ‏الحجاز بمعرض دمشق الدولي ومطار دمشق الدولي.‏

وأوضح أن تنفيذ مشروع الخط الحديدي الحجازي بدأ عام 1900، فيما دخل الخدمة ‏عام 1908، وأدى دوراً مهماً في تعزيز التواصل بين المدن الواقعة على امتداده من ‏دمشق إلى معان وصولاً إلى المدينة المنورة.‏

ولفت إلى أن جهود العاملين في المؤسسة أثمرت عن تأهيل قاطرة بخارية وتسيير ‏رحلة تجريبية، معرباً عن أمله بتكرار التجربة وتوسيع نطاقها وصولاً إلى إحياء ‏الخطوط السككية ونقل الركاب إلى الضواحي.‏

مشاريع استثمارية لتعزيز الربط الاقتصادي

من جهته، أوضح المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي محمد العجمي ‏أن المؤسسة تعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية، في مقدمتها تطوير ‏محور الخط الحديدي الحجازي وتحويله إلى ممر دولي يصل إلى الحدود الأردنية، بما ‏يعزز حركة النقل ويفتح آفاقاً جديدة للتبادل بين البلدين.‏

وأضاف أن المؤسسة تعمل على إطلاق مرحلة جديدة من التطوير، تستند إلى إرثها ‏التاريخي وإمكاناتها الفنية والعقارية، بهدف استعادة دورها في قطاع النقل وتطوير ‏أصولها وتحويلها إلى مشاريع استثمارية وتنموية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.‏

بدوره، أكد السفير التركي لدى سوريا نوح يلماز، في كلمة خلال الندوة، أهمية الخط ‏الحديدي الحجازي بوصفه مشروعاً استراتيجياً، معرباً عن أمله في أن تصبح سوريا ‏مركزاً للاستقرار في المنطقة، وأن تسهم مشاريع النقل والتكامل فيها بتحقيق التنمية ‏والاستقرار لدول المنطقة.‏

مساعٍ لتعزيز نقل البضائع بين الأردن وسوريا وتركيا

واستعرض المدير العام بالوكالة لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني محمد ‏القريوتي واقع الخط في الأردن، وجهود المؤسسة في تشغيل الرحلات السياحية ‏واستثمار المحطات التاريخية، إلى جانب العمل على تفعيل استخدامه في نقل البضائع ‏وتعزيز الربط التجاري بين الأردن وسوريا وتركيا.‏

وأوضح القريوتي أن طول الخط الحديدي الحجازي من دمشق إلى المدينة المنورة يبلغ ‌‏1302 كيلومتر، يمر نحو 450 كيلومتراً منها داخل الأراضي الأردنية، مشيراً إلى ‏وجود مساعٍ لتعزيز الاستفادة منه في نقل البضائع بين الدول الثلاث.‏

الخط الحديدي الحجازي.. جسر تاريخي بين بلاد الشام والجزيرة العربية

وقدم الباحث والأستاذ الجامعي اللبناني أدي شويري، خلال الندوة، عرضاً تناول ‏تاريخ السكك الحديدية في بلاد الشام ومراحل نشأتها وتطورها، وأبعادها المختلفة، ‏ودورها في ربط المدن والمناطق وتعزيز حركة النقل والتجارة والحج.‏

وأكد شويري، لمراسلة سانا، أنّ الخط الحديدي الحجازي شكل جسراً ربط بلاد الشام ‏بالجزيرة العربية، وكانت دمشق من خلاله بوابة باتجاه المنطقة العربية، لافتاً إلى ‏أهمية الخطوط التي ربطت بيروت بدمشق ومناطق جنوب سوريا في تنشيط الحركة ‏الاقتصادية، ولا سيما في منطقة حوران التي حافظت على مكانتها الاقتصادية حتى ‏اليوم.‏

واعتبر أن الرحلات التجريبية وعودة الاهتمام بالخط تشكل مؤشرات مشجعة على ‏إمكانية إحياء النقل السككي في سوريا، مشيراً إلى أن أكثر ما لفت انتباهه تفاعل ‏السوريين، ولا سيما الأطفال، مع عودة القطار البخاري، في مشهد يعكس ارتباطهم ‏بتراثهم وذاكرتهم التاريخية.‏

محطة الحجاز.. قيمة معمارية وتاريخية تستحق الحفاظ عليها

من جانبه، سلط المعماري الفرنسي تيري غراندن، في محاضرته، الضوء على القيمة ‏المعمارية والتاريخية لمحطة الحجاز في دمشق، واصفاً إياها بأنها أحد أبرز الكنوز ‏المعمارية في المدينة، لما تجمعه من الطراز الإسلامي والعناصر الأوروبية والتصميم ‏الشامي التقليدي، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أصالتها وهويتها في أي مشروع ‏لإعادة تأهيلها.‏

وأشار غراندن إلى أن السكك الحديدية أحدثت تحولاً في تاريخ السفر والتنقل، ‏وأسهمت في تسريع الرحلات وتعزيز سلامتها، قبل أن تتحول إلى أداة استراتيجية ‏للتنمية والتبادل الاقتصادي وتقوية الروابط بين المناطق والدول.‏

ولفت إلى أهمية الحفاظ على القاطرات والعربات والمعدات المتبقية، باعتبارها شواهد ‏مادية على تاريخ السكك الحديدية وتطورها التقني، مستنداً إلى الصور التاريخية التي ‏توثق واقع هذه التجهيزات.‏

كما تناول الإمكانات السياحية لخطّي دمشق-الزبداني ودمشق-بصرى الشام، موضحاً ‏أن خط الزبداني يمر بمناطق جبلية بمحاذاة مجرى نهر بردى، وسط غطاء نباتي ‏ومناظر طبيعية مميزة، ما يوفر مقومات لتطوير رحلات سياحية بالقطار، والاستفادة ‏من قرب هذه المناطق من العاصمة‏.‏

وكانت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي أجرت قبل يومين رحلة تجريبية ‏لقطار النزهة في دمشق، بهدف تقييم واقعه الفني والتشغيلي وتحديد متطلبات إعادة ‏تأهيله، تمهيداً لدراسة إمكانية إعادته إلى الخدمة وإحياء دوره السياحي والترفيهي الذي ‏ارتبط بذاكرة أجيال من السوريين.‏