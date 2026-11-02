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وزير الطوارئ يبحث مع السفير السعودي تعزيز التعاون في إدارة الكوارث وبناء القدرات

060A8671 وزير الطوارئ يبحث مع السفير السعودي تعزيز التعاون في إدارة الكوارث وبناء القدرات
اجتماع وزير الطوارئ السوري رائد الصالح مع سفير المملكة العربية السعودية لدى سوريا غازي بن رافع العنزي-دمشق-سانا

دمشق-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع سفير المملكة العربية السعودية لدى سوريا غازي بن رافع العنزي، اليوم الإثنين، آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ولا سيما في مجالات إدارة المخاطر والاستجابة للكوارث والتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات.

وأوضح الصالح عبر منصة (X)، أنه استعرض خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الوزارة ضمن رؤية “سوريا بلا مخيمات”، من خلال دعم مشاريع التعافي وإعادة تأهيل البنية التحتية، وإزالة الأنقاض، مشيراً إلى مناقشة أهمية توسيع التعاون في ملف إزالة الألغام لما له من دور محوري في حماية المدنيين، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الحياة إلى المناطق المتضررة.

وأعرب الصالح عن تقديره لاهتمام السفير السعودي ومتابعته لملفات الاستجابة الإنسانية والكوارث في سوريا، مثمّناً الدور الإنساني والتنموي للمملكة العربية السعودية.

060A8571 وزير الطوارئ يبحث مع السفير السعودي تعزيز التعاون في إدارة الكوارث وبناء القدرات

وأكد الصالح التطلع إلى توسيع مجالات التعاون المشترك بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ويسهم في خدمة السوريين وتعزيز مسار التعافي وإعادة البناء.

وكان الصالح ناقش في الثامن من تشرين الأول الماضي مع نائب ‏المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، سبل دعم الاستقرار ‏والتعافي وجهود تنفيذ رؤية “سوريا بدون مخيمات”، والتعاون في إزالة الألغام ومخلفات الحرب، بما ‏يضمن تأمين بيئة تتيح عودة كريمة وطوعية ومستدامة للنازحين. ‏

060A8859 وزير الطوارئ يبحث مع السفير السعودي تعزيز التعاون في إدارة الكوارث وبناء القدرات
060A8910 وزير الطوارئ يبحث مع السفير السعودي تعزيز التعاون في إدارة الكوارث وبناء القدرات
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