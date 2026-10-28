السورية للكهرباء توضح أسباب زيادة ساعات التقنين في المحافظات ‏خلال الفترة الحالية

دمشق-سانا
أوضحت الشركة السورية للكهرباء أسباب زيادة عدد ساعات التقنين الكهربائي في المحافظات خلال الفترة الحالية، مبينة أنها تعود بشكل رئيسي إلى تراجع القدرة التوليدية المتاحة نتيجة لعدة عوامل متداخلة.
وذكرت الشركة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن أبرز هذه العوامل تنفيذ أعمال صيانة دورية وطارئة على عدد من مجموعات التوليد في بعض المحطات، فضلاً عن استمرار خروج مجموعات التوليد في محطة تشرين عن الخدمة وعدم ربطها بالشبكة حتى اللحظة، والنقص الحاصل في كميات الغاز الأذربيجاني المورد لتشغيل محطات التوليد.
وبينت الشركة أن هذه الظروف مجتمعة تسببت بانخفاض حجم الطاقة الكهربائية المنتجة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على برامج التغذية وزيادة فترات التقنين الحالية.
وأكدت الشركة أن الفرق الفنية والهندسية تواصل العمل على مدار الساعة لإنجاز أعمال الصيانة وإعادة مجموعات التوليد المتوقفة إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن، بهدف تحسين واقع التغذية الكهربائية تدريجياً، وفقاً للموارد والإمكانات المتاحة.
يذكر أن الشركة السورية للكهرباء تواصل أعمال صيانة الأضرار في محطة توليد كهرباء تشرين الحرارية بريف دمشق، ومتابعة الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة التأهيل.