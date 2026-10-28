السورية للكهرباء توضح أسباب زيادة ساعات التقنين في المحافظات ‏خلال الفترة الحالية

دمشق-سانا

أوضحت الشركة السورية للكهرباء أسباب زيادة عدد ‏ساعات التقنين الكهربائي في المحافظات خلال الفترة ‏الحالية، مبينة أنها تعود بشكل رئيسي إلى تراجع القدرة ‏التوليدية المتاحة نتيجة لعدة عوامل متداخلة‎.‎

وذكرت الشركة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن ‏أبرز هذه العوامل تنفيذ أعمال صيانة دورية وطارئة على ‏عدد من مجموعات التوليد في بعض المحطات، فضلاً عن ‏استمرار خروج مجموعات التوليد في محطة تشرين عن ‏الخدمة وعدم ربطها بالشبكة حتى اللحظة، والنقص ‏الحاصل في كميات الغاز الأذربيجاني المورد لتشغيل ‏محطات التوليد‎.‎

وبينت الشركة أن هذه الظروف مجتمعة تسببت بانخفاض ‏حجم الطاقة الكهربائية المنتجة، وهو ما انعكس بشكل ‏مباشر على برامج التغذية وزيادة فترات التقنين الحالية‎.‎

وأكدت الشركة أن الفرق الفنية والهندسية تواصل العمل ‏على مدار الساعة لإنجاز أعمال الصيانة وإعادة ‏مجموعات التوليد المتوقفة إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن، ‏بهدف تحسين واقع التغذية الكهربائية تدريجياً، وفقاً ‏للموارد والإمكانات المتاحة‎.‎

يذكر أن الشركة السورية للكهرباء تواصل أعمال ‏صيانة ‏الأضرار في محطة توليد كهرباء تشرين الحرارية بريف ‏دمشق، ومتابعة ‏الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة التأهيل‎.‎