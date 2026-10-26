الأمن الداخلي يلقي القبض على عبد البر السعد لتورطه بجرائم حرب بحق المدنيين

دمشق-سانا



ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على المدعو عبد البر يوسف السعد، على خلفية تورطه في جرائم حرب، وانتهاكات بحق المدنيين خلال الثورة السورية.



وذكرت قوى الأمن الداخلي، اليوم الإثنين، أن سجلات التحقيق أظهرت ‏مشاركة المذكور في معارك وحملات عسكرية إلى جانب النظام البائد، كما وثقت تسجيلات مرئية قيامه بالتمثيل بجثمان أحد الشهداء خلال معركة ردع العدوان.



وتتواصل التحقيقات مع الموقوف لكشف ملابسات جرائمه، وتوثيق الأدلة والوقائع المرتبطة بها، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص ونيل جزائه العادل.



وتتابع وزارة الداخلية جهودها لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام البائد وميليشياته المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.