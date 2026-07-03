نقيب المحامين: مقتل 6 محامين وإصابة 7 آخرين في تفجير المقهى بدمشق

نقيب المحامين محمد علي الطويل نقيب المحامين: مقتل 6 محامين وإصابة 7 آخرين في تفجير المقهى بدمشق

دمشق-سانا

أعلن نقيب المحامين السوريين، محمد علي الطويل، مقتل 6 محامين وإصابة 7 آخرين في التفجير الذي استهدف مقهى قرب القصر العدلي بدمشق، ناتج عن عبوة ناسفة، والذي يتواجد به عادةً عدد كبير من المحامين والمواطنين.

وأوضح الطويل لـ سانا اليوم الخميس، أن النقابة تنسق بشكل مباشر مع وزارة الداخلية والجهات القضائية المعنية، لمتابعة سير التحقيقات وكشف ملابسات الحادث، وتقديم كل التسهيلات القانونية والفنية اللازمة للجهات الأمنية.

ولفت الطويل إلى أن النقابة تتابع أوضاع المصابين في المشافي وتقف على احتياجات أسر الضحايا، وتضع كل إمكانياتها وخبراتها في خدمة العدالة، لكشف الجناة وتقديمهم للعقاب الرادع.

وكانت نقابة المحامين في سوريا أدانت بأشد العبارات التفجير الإجرامي الذي وقع في وقت سابق اليوم، في أحد المقاهي المجاورة للقصر العدلي بدمشق، واستهدف منطقة مدنية حيوية قريبة من مرفق العدالة، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

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