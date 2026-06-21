منتخب سوريا بكرة السلة للرجال يختتم معسكره التدريبي المحلي تحضيراً للاستحقاقات ‏القادمة

دمشق-سانا
اختتم منتخب سوريا لكرة السلة للرجال معسكره التدريبي المحلي اليوم السبت في دمشق، قبل التوجه إلى الأردن لإقامة معسكر خارجي ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.
وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم أكد المدير الإداري لمنتخبنا الوطني عبد الفتاح تلجبيني أن المنتخب الأول يتحضر لاستكمال تصفيات كأس العالم بطموحات كبيرة وهمة عالية، مبيناً أن تحسين أداء المنتخب يحتاج إلى استمرارية في التدريب للوصول إلى المستوى المهاري المطلوب.
وأشار عضو اتحاد كرة السلة عمار جمال الدين إلى أن الاتحاد يعمل على تطوير كرة السلة السورية على مستوى الرجال والفئات العمرية إضافةً إلى إشراك الشركات الراعية في تقديم الدعم إلى منتخباتنا الوطنية.
وأضاف جمال الدين: إن الاتحاد لديه ثقته بالجهاز الفني واللاعبين لمواصلة العمل بتركيز كبير، سعياً للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل المواجهات المنتظرة.
بدوره، أوضح مدرب منتخبنا الوطني هيثم جميل أن المنتخب يجري التدريبات بمعنويات عالية وعزيمة كبيرة ولا سيما بعدما قدم اللاعبين الذين تم وقع الاختيار عليهم مستويات مميزة في بطولة الدوري، لافتاً أن المنتخب سيعتمد على جيل الشباب إضافة إلى عدد من لاعبي الخبرة لتحقيق أفضل نتائج بالمباريات القادمة.
من جانبه، عبر لاعبا منتخبنا الوطني عمر الشيخ علي وعمر مكناس عن استعدادهم لاستكمال التصفيات بصورة مشرفة لكرة السلة السورية، منوهين بأجواء المعسكر الداخلي الإيجابية والحماسية وسعيهم إلى تقديم أفضل ما لديهم لاسعادة الجماهير السورية.
ويأتي هذا المعسكر في إطار الاستعداد لخوض منتخبنا الوطني المباراة المؤجلة من النافذة الثانية أمام إيران، إضافة إلى مواجهتي النافذة الثالثة أمام العراق وإيران، ضمن مشوار تصفيات كأس العالم.