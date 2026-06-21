منتخب سوريا بكرة السلة للرجال يختتم معسكره التدريبي المحلي تحضيراً للاستحقاقات ‏القادمة

3X4A1167 منتخب سوريا بكرة السلة للرجال يختتم معسكره التدريبي المحلي تحضيراً للاستحقاقات ‏القادمة

دمشق-سانا‏

اختتم منتخب سوريا لكرة السلة للرجال معسكره التدريبي المحلي اليوم السبت في دمشق، ‏قبل التوجه إلى الأردن لإقامة معسكر خارجي ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.

3X4A1139 منتخب سوريا بكرة السلة للرجال يختتم معسكره التدريبي المحلي تحضيراً للاستحقاقات ‏القادمة

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم أكد المدير الإداري لمنتخبنا الوطني عبد الفتاح تلجبيني ‏أن المنتخب الأول يتحضر لاستكمال تصفيات كأس العالم بطموحات كبيرة وهمة عالية، ‏مبيناً أن تحسين أداء المنتخب يحتاج إلى استمرارية في التدريب للوصول إلى المستوى ‏المهاري المطلوب.

وأشار عضو اتحاد كرة السلة عمار جمال الدين إلى أن الاتحاد يعمل على تطوير كرة ‏السلة السورية على مستوى الرجال والفئات العمرية إضافةً إلى إشراك الشركات الراعية ‏في تقديم الدعم إلى منتخباتنا الوطنية.

وأضاف جمال الدين: إن الاتحاد لديه ثقته بالجهاز الفني واللاعبين لمواصلة العمل بتركيز ‏كبير، سعياً للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل المواجهات المنتظرة.

بدوره، أوضح مدرب منتخبنا الوطني هيثم جميل أن المنتخب يجري التدريبات بمعنويات ‏عالية وعزيمة كبيرة ولا سيما بعدما قدم اللاعبين الذين تم وقع الاختيار عليهم مستويات ‏مميزة في بطولة الدوري، لافتاً أن المنتخب سيعتمد على جيل الشباب إضافة إلى عدد من ‏لاعبي الخبرة لتحقيق أفضل نتائج بالمباريات القادمة.

من جانبه، عبر لاعبا منتخبنا الوطني عمر الشيخ علي وعمر مكناس عن استعدادهم ‏لاستكمال التصفيات بصورة مشرفة لكرة السلة السورية، منوهين بأجواء المعسكر ‏الداخلي الإيجابية والحماسية وسعيهم إلى تقديم أفضل ما لديهم لاسعادة الجماهير السورية.

ويأتي هذا المعسكر في إطار الاستعداد لخوض منتخبنا الوطني المباراة المؤجلة من النافذة ‏الثانية أمام إيران، إضافة إلى مواجهتي النافذة الثالثة أمام العراق وإيران، ضمن مشوار ‏تصفيات كأس العالم.

3X4A1281 منتخب سوريا بكرة السلة للرجال يختتم معسكره التدريبي المحلي تحضيراً للاستحقاقات ‏القادمة
3X4A1093 منتخب سوريا بكرة السلة للرجال يختتم معسكره التدريبي المحلي تحضيراً للاستحقاقات ‏القادمة
3X4A1102 منتخب سوريا بكرة السلة للرجال يختتم معسكره التدريبي المحلي تحضيراً للاستحقاقات ‏القادمة
3X4A1108 منتخب سوريا بكرة السلة للرجال يختتم معسكره التدريبي المحلي تحضيراً للاستحقاقات ‏القادمة
3X4A1125 منتخب سوريا بكرة السلة للرجال يختتم معسكره التدريبي المحلي تحضيراً للاستحقاقات ‏القادمة
3X4A1206 منتخب سوريا بكرة السلة للرجال يختتم معسكره التدريبي المحلي تحضيراً للاستحقاقات ‏القادمة
3X4A1240 منتخب سوريا بكرة السلة للرجال يختتم معسكره التدريبي المحلي تحضيراً للاستحقاقات ‏القادمة
3X4A1270 منتخب سوريا بكرة السلة للرجال يختتم معسكره التدريبي المحلي تحضيراً للاستحقاقات ‏القادمة
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