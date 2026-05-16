محافظة دمشق فترة تمدد استقبال طلبات التسجيل في مشروع الأسواق التفاعلية

دمشق-سانا



أعلنت محافظة دمشق، عن تمديد فترة استقبال طلبات التسجيل ضمن مشروع الأسواق التفاعلية الخاصة بأسواق الخضار، وذلك خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق لـ 17 و18 و19 من شهر أيار الجاري، في مقر بلدية برزة بدمشق.



وأكدت المحافظة عبر قناتها على التلغرام، اليوم السبت، أن هذا التمديد يأتي في إطار استكمال تنفيذ مشروع الأسواق التفاعلية الذي أطلقته محافظة دمشق، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال توفير فرص عمل مستدامة عبر وحدات البيع ضمن الأسواق.



وكانت محافظة دمشق أعلنت في الثامن من شهر أيار الجاري عن تأمين 150 فرصة عمل جديدة في أسواق الخضار والفواكه، استكمالاً لما أُعلن عنه سابقاً ضمن مشروع الأسواق التفاعلية عبر فرص عمل مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجاً، بما في ذلك كبار السن والأسر التي تعيلها نساء، وذلك من خلال تخصيص وحدات بيع ضمن مشروع أسواق الخضار والفواكه، مقابل بدل إشغال غير ربحي.