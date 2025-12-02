فرع مكافحة المخدرات بدمشق يفكك شبكة متخصصة بتجارة وترويج المخدرات ويقبض على عدد من أفرادها

دمشق-سانا
تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من تفكيك شبكة متخصصة بتجارة وترويج المواد المخدرة والقبض على متزعهما وتسعة من أفرادها.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نشر على قناتها عبر التلغرام: تمكّن فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق من تنفيذ عملية أمنية محكمة أسفرت عن تفكيك شبكة متخصصة بتجارة وترويج المواد المخدرة كانت تنشط في المدينة، وإلقاء القبض على متزعم الشبكة وتسعة من أفرادها، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى أسلحة متنوعة كانت بحوزتهم.
وأضافت الوزارة: شملت المضبوطات نحو 500 ألف حبة كبتاغون، و1000 غرام من مادة الميثامفيتامين (الكريستال)، و12 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و3 آلاف غرام من مادة الهيروين.
وبينت الوزارة انه تمت مصادرة المضبوطات، وأُحيل المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.