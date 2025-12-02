فرع مكافحة المخدرات بدمشق يفكك شبكة متخصصة بتجارة وترويج المخدرات ويقبض على عدد من أفرادها

photo 2025 12 02 20 49 35 فرع مكافحة المخدرات بدمشق يفكك شبكة متخصصة بتجارة وترويج المخدرات ويقبض على عدد من أفرادها

دمشق-سانا

تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من تفكيك شبكة متخصصة بتجارة وترويج المواد المخدرة والقبض على متزعهما وتسعة من أفرادها.

photo 2025 12 02 20 50 38 فرع مكافحة المخدرات بدمشق يفكك شبكة متخصصة بتجارة وترويج المخدرات ويقبض على عدد من أفرادها

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشر على قناتها عبر التلغرام: تمكّن فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق من تنفيذ عملية أمنية محكمة أسفرت عن تفكيك شبكة متخصصة بتجارة وترويج المواد المخدرة كانت تنشط في المدينة، وإلقاء القبض على متزعم الشبكة وتسعة من أفرادها، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى أسلحة متنوعة كانت بحوزتهم.

photo 2025 12 02 20 50 27 فرع مكافحة المخدرات بدمشق يفكك شبكة متخصصة بتجارة وترويج المخدرات ويقبض على عدد من أفرادها

وأضافت الوزارة: شملت المضبوطات نحو 500 ألف حبة كبتاغون، و1000 غرام من مادة الميثامفيتامين (الكريستال)، و12 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و3 آلاف غرام من مادة الهيروين.

وبينت الوزارة انه تمت مصادرة المضبوطات، وأُحيل المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

photo 2025 12 02 20 50 29 فرع مكافحة المخدرات بدمشق يفكك شبكة متخصصة بتجارة وترويج المخدرات ويقبض على عدد من أفرادها
photo 2025 12 02 20 50 30 فرع مكافحة المخدرات بدمشق يفكك شبكة متخصصة بتجارة وترويج المخدرات ويقبض على عدد من أفرادها
photo 2025 12 02 20 50 33 فرع مكافحة المخدرات بدمشق يفكك شبكة متخصصة بتجارة وترويج المخدرات ويقبض على عدد من أفرادها
photo 2025 12 02 20 50 40 فرع مكافحة المخدرات بدمشق يفكك شبكة متخصصة بتجارة وترويج المخدرات ويقبض على عدد من أفرادها
“العلامات الحمراء في العلاج الفيزيائي” ضمن دورة تدريبية بجامعة حمص
أكثر من 30 شركة تقدم أحدث تقنيات طب الأسنان بمؤتمر ومعرض “ديدك” بدمشق
افتتاح المركز الشامل لعلاج أمراض القلب في مشفى الزراعة بمحافظة إدلب
سفارة إيطاليا بدمشق تقيم حفلاً موسيقياُ بمناسبة العيد الوطني التاسع والسبعين
ورشة تدريبية للهلال الأحمر السوري في بصرى الشام بدرعا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك