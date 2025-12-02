فرع مكافحة المخدرات بدمشق يفكك شبكة متخصصة بتجارة وترويج المخدرات ويقبض على عدد من أفرادها

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشر على قناتها عبر التلغرام: تمكّن فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق من تنفيذ عملية أمنية محكمة أسفرت عن تفكيك شبكة متخصصة بتجارة وترويج المواد المخدرة كانت تنشط في المدينة، وإلقاء القبض على متزعم الشبكة وتسعة من أفرادها، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى أسلحة متنوعة كانت بحوزتهم.