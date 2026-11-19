السويداء-سانا

عقد محافظ السويداء مصطفى البكور، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع اللجنة المكلّفة بمتابعة شؤون المهجرين في مقر المحافظة، وذلك لبحث التحديات التي يواجهها الوافدون من السويداء، والسعي إلى إيجاد حلولٍ عملية لها.

وذكرت محافظة السويداء على قناتها في تلغرام أن الاجتماع استعرض أوضاع الوافدين والاحتياجات التي تتطلب معالجة عاجلة، كما تناول سبل التنسيق بين الجهات المعنية ولجنة العشائر، لمعالجة الصعوبات التي تعترض عودة الوافدين أو تحسين أوضاعهم، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عنهم.

كما شدّد المجتمعون على أهمية تضافر الجهود الرسمية والأهلية والدولية للوصول إلى حلولٍ مستدامة لهذه التحديات.

يُشار إلى أن الاجتماع جرى بحضور معاون قائد الأمن الداخلي في المحافظة العقيد أيهم المجاريش، ومدير التعاون الدولي في المحافظة عباس السليمان.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار متابعة الأوضاع الإنسانية والإغاثية واحتياجات الوافدين والمهجّرين.