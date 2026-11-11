محافظة السويداء تبحث مع الصليب الأحمر تعزيز التعاون الإنساني والطبي

السويداء-سانا‏

بحث مدير التعاون الدولي في محافظة السويداء عباس السليمان، مع وفد من منظمة ‏الصليب الأحمر الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الإنساني والطبي.‏

وأوضحت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الاجتماع ‏خصص لمناقشة احتياجات الفئات الأكثر تضرراً في المحافظة وآليات توزيع ‏المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى المستحقين، إضافة إلى بحث تنفيذ مشاريع ‏طبية تسهم في دعم القطاع الصحي وتلبية احتياجات السكان.‏

كما تطرق الجانبان إلى أوضاع الأسر الوافدة من السويداء والمقيمة في ريفي درعا ‏ودمشق، وداخل المحافظة، بهدف تحديد احتياجاتهم الإنسانية والخدمية، والعمل على ‏تلبيتها بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي.‏

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق بين المحافظة والمنظمات الدولية، بما ‏يضمن استجابة فعالة لاحتياجات الفئات المتضررة، ولا سيما في القطاعين الطبي ‏والإغاثي.‏

وكان محافظ السويداء مصطفى البكور بحث مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر ‏مطلع أيلول الماضي، تنسيق آليات الدعم التنموي الذي ستقدّمه المنظمة للمحافظة.‏