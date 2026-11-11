محافظة السويداء تبحث مع الصليب الأحمر تعزيز التعاون الإنساني والطبي

السويداء-سانا
بحث مدير التعاون الدولي في محافظة السويداء عباس السليمان، مع وفد من منظمة الصليب الأحمر الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الإنساني والطبي.
وأوضحت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الاجتماع خصص لمناقشة احتياجات الفئات الأكثر تضرراً في المحافظة وآليات توزيع المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى المستحقين، إضافة إلى بحث تنفيذ مشاريع طبية تسهم في دعم القطاع الصحي وتلبية احتياجات السكان.
كما تطرق الجانبان إلى أوضاع الأسر الوافدة من السويداء والمقيمة في ريفي درعا ودمشق، وداخل المحافظة، بهدف تحديد احتياجاتهم الإنسانية والخدمية، والعمل على تلبيتها بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق بين المحافظة والمنظمات الدولية، بما يضمن استجابة فعالة لاحتياجات الفئات المتضررة، ولا سيما في القطاعين الطبي والإغاثي.
وكان محافظ السويداء مصطفى البكور بحث مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر مطلع أيلول الماضي، تنسيق آليات الدعم التنموي الذي ستقدّمه المنظمة للمحافظة.