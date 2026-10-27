وفد من مجلس الشعب يزور السويداء ويؤكد وحدة الأراضي السورية

السويداء-سانا

زار وفد من أعضاء مجلس الشعب، برئاسة نائب رئيس المجلس مصطفى موسى، محافظة السويداء، والتقى المحافظ مصطفى البكور.

وذكر مجلس الشعب، عبر قناته على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن أعضاء الوفد أكدوا أن محافظة السويداء جزء أصيل من الأراضي السورية.

واطلع أعضاء المجلس على الواقع الخدمي واحتياجات الأهالي، وناقشوا الحلول الممكنة لمعالجة النقص في الخدمات، وفقاً للظروف الراهنة.

وعبّر أعضاء الوفد عن رفضهم احتكار القرار السياسي من قبل جهات غير مشروعة، مؤكدين التزامهم بوحدة الأراضي السورية وعدم التخلي عن أي جزء منها في القرارات والتشريعات التي يصدرها المجلس.

وتأتي الزيارة في إطار التأكيد على وحدة النسيج الوطني السوري، وتماسك مكونات المجتمع السوري وتكاملها.