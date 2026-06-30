محافظ السويداء ورئيس اتحاد الحرفيين يبحثان دعم القطاع ‏الحرفي في المحافظة

السويداء-سانا‏

بحث محافظ السويداء مصطفى البكور مع رئيس الاتحاد العام ‏للحرفيين السوريين إياد نجار، واقع القطاع الحرفي في ‏المحافظة، وسبل دعمه وتطويره، وذلك انطلاقاً من حرص ‏الاتحاد على متابعة واقع الحرفيين في مختلف المحافظات‎.‎

وتناول اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء، في مبنى المحافظة ببلدة ‏الصورة، أبرز التحديات التي تواجه الحرفيين في السويداء، ‏ولا سيما ما يتعلق بتأمين احتياجات القطاع من الوقود والغاز ‏وبعض المواد الأولية اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية، ‏باعتبارها من المتطلبات الأساسية لضمان استدامة العمل الحرفي، ‏وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد المحلي‎.‎

وأكد البكور ونجار أهمية تقديم مختلف أشكال الدعم ‏والتسهيلات اللازمة للحرفيين في المحافظة، والعمل على ‏معالجة الصعوبات التي تواجههم، وتوفير الدعم الكامل للقطاع، ‏بما يسهم في تنشيطه وتمكين الحرفيين من مواصلة أعمالهم ‏وتطويرها، وتعزيز مساهمة الحرف التقليدية والإنتاجية في ‏عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية‎.‎

ويعد القطاع الحرفي من الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي، لما ‏يوفره من فرص عمل، وما يسهم به في الحفاظ على الحرف ‏التقليدية، الأمر الذي يجعل دعمه وتطويره ضرورة لتعزيز الإنتاج ‏والتنمية المستدامة‎.‎