محافظ السويداء ورئيس اتحاد الحرفيين يبحثان دعم القطاع ‏الحرفي في المحافظة

السويداء-سانا
بحث محافظ السويداء مصطفى البكور مع رئيس الاتحاد العام للحرفيين السوريين إياد نجار، واقع القطاع الحرفي في المحافظة، وسبل دعمه وتطويره، وذلك انطلاقاً من حرص الاتحاد على متابعة واقع الحرفيين في مختلف المحافظات.
وتناول اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء، في مبنى المحافظة ببلدة الصورة، أبرز التحديات التي تواجه الحرفيين في السويداء، ولا سيما ما يتعلق بتأمين احتياجات القطاع من الوقود والغاز وبعض المواد الأولية اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية، باعتبارها من المتطلبات الأساسية لضمان استدامة العمل الحرفي، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد المحلي.
وأكد البكور ونجار أهمية تقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للحرفيين في المحافظة، والعمل على معالجة الصعوبات التي تواجههم، وتوفير الدعم الكامل للقطاع، بما يسهم في تنشيطه وتمكين الحرفيين من مواصلة أعمالهم وتطويرها، وتعزيز مساهمة الحرف التقليدية والإنتاجية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويعد القطاع الحرفي من الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي، لما يوفره من فرص عمل، وما يسهم به في الحفاظ على الحرف التقليدية، الأمر الذي يجعل دعمه وتطويره ضرورة لتعزيز الإنتاج والتنمية المستدامة.