محافظ السويداء ورئيس اتحاد الحرفيين يبحثان دعم القطاع ‏الحرفي في المحافظة

photo 2026 06 30 18 45 08 محافظ السويداء ورئيس اتحاد الحرفيين يبحثان دعم القطاع ‏الحرفي في المحافظة

السويداء-سانا‏

بحث محافظ السويداء مصطفى البكور مع رئيس الاتحاد العام ‏للحرفيين السوريين إياد نجار، واقع القطاع الحرفي في ‏المحافظة، وسبل دعمه وتطويره، وذلك انطلاقاً من حرص ‏الاتحاد على متابعة واقع الحرفيين في مختلف المحافظات‎.‎

photo 2026 06 30 18 45 22 محافظ السويداء ورئيس اتحاد الحرفيين يبحثان دعم القطاع ‏الحرفي في المحافظة

وتناول اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء، في مبنى المحافظة ببلدة ‏الصورة، أبرز التحديات التي تواجه الحرفيين في السويداء، ‏ولا سيما ما يتعلق بتأمين احتياجات القطاع من الوقود والغاز ‏وبعض المواد الأولية اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية، ‏باعتبارها من المتطلبات الأساسية لضمان استدامة العمل الحرفي، ‏وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد المحلي‎.‎

وأكد البكور ونجار أهمية تقديم مختلف أشكال الدعم ‏والتسهيلات اللازمة للحرفيين في المحافظة، والعمل على ‏معالجة الصعوبات التي تواجههم، وتوفير الدعم الكامل للقطاع، ‏بما يسهم في تنشيطه وتمكين الحرفيين من مواصلة أعمالهم ‏وتطويرها، وتعزيز مساهمة الحرف التقليدية والإنتاجية في ‏عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية‎.‎

ويعد القطاع الحرفي من الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي، لما ‏يوفره من فرص عمل، وما يسهم به في الحفاظ على الحرف ‏التقليدية، الأمر الذي يجعل دعمه وتطويره ضرورة لتعزيز الإنتاج ‏والتنمية المستدامة‎.‎

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