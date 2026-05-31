البكور يعلن فتح طريق السويداء – المزرعة أمام حركة المركبات ‏والمواطنين

السويداء-سانا
أعلن محافظ السويداء، مصطفى البكور عن فتح طريق السويداء – المزرعة مروراً بقرية ولغا، أمام حركة المركبات والمواطنين، اعتباراً من اليوم الأحد.
وأشار المحافظ في بيان تلقت سانا نسخة منه، إلى أن هذا الافتتاح جاء بفضل الجهود المشتركة بين وزارتي الطوارئ وإدارة الكوارث والداخلية، وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
وبين المحافظ أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كل السواتر الترابية والعوائق التي كانت تعترض الطريق، إلى جانب تجهيزه بالكامل ليكون صالحاً للاستخدام الآمن.
وأكد المحافظ أن قوات الأمن الداخلي تولت تأمين الطريق بالكامل، من خلال نشر دوريات ثابتة ومتحركة، ونقاط مراقبة، لضمان سلامة المسافرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.