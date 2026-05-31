البكور يعلن فتح طريق السويداء – المزرعة أمام حركة المركبات ‏والمواطنين

السويداء-سانا

أعلن محافظ السويداء، مصطفى البكور عن فتح طريق السويداء – المزرعة ‏مروراً بقرية ولغا، أمام حركة المركبات والمواطنين، اعتباراً من اليوم ‏الأحد.

وأشار المحافظ في بيان تلقت سانا نسخة منه، إلى أن هذا الافتتاح جاء ‏بفضل الجهود المشتركة بين وزارتي الطوارئ وإدارة الكوارث والداخلية، ‏وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وبين المحافظ أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كل السواتر الترابية ‏والعوائق التي كانت تعترض الطريق، إلى جانب تجهيزه بالكامل ليكون ‏صالحاً للاستخدام الآمن.

وأكد المحافظ أن قوات الأمن الداخلي تولت تأمين الطريق بالكامل، من خلال ‏نشر دوريات ثابتة ومتحركة، ونقاط مراقبة، لضمان سلامة المسافرين ‏وحماية الممتلكات العامة والخاصة.