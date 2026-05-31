البكور يعلن فتح طريق السويداء – المزرعة أمام حركة المركبات ‏والمواطنين

photo 2026 05 03 17 57 461 860x573 1 البكور يعلن فتح طريق السويداء – المزرعة أمام حركة المركبات ‏والمواطنين

السويداء-سانا

أعلن محافظ السويداء، مصطفى البكور عن فتح طريق السويداء – المزرعة ‏مروراً بقرية ولغا، أمام حركة المركبات والمواطنين، اعتباراً من اليوم ‏الأحد.

وأشار المحافظ في بيان تلقت سانا نسخة منه، إلى أن هذا الافتتاح جاء ‏بفضل الجهود المشتركة بين وزارتي الطوارئ وإدارة الكوارث والداخلية، ‏وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وبين المحافظ أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كل السواتر الترابية ‏والعوائق التي كانت تعترض الطريق، إلى جانب تجهيزه بالكامل ليكون ‏صالحاً للاستخدام الآمن.

وأكد المحافظ أن قوات الأمن الداخلي تولت تأمين الطريق بالكامل، من خلال ‏نشر دوريات ثابتة ومتحركة، ونقاط مراقبة، لضمان سلامة المسافرين ‏وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

المصالح العقارية بريف دمشق: نشاط متصاعد وتوثيق أكثر من 60 ألف عقد منذ التحرير
مجلس فرع جامعة دمشق في القنيطرة يناقش خطة النهوض بالتعليم الأكاديمي والتنمية المحلية
القبض على المجرم نمير الأسد وعدد من أفراد عصابته في ريف اللاذقية
الرئيس الشرع يبارك للشعب السوري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
محافظة حلب تنظم جلسة حوارية تحت عنوان “مستقبل الاستثمار الصناعي في حلب” بحضور عدد من الصناعيين المقيمين في المدينة والمغتربين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك