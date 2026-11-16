انقطاع المياه يفاقم معاناة أهالي قرى منطقة الزيدي بريف الرقة ومطالب بتحسين التوزيع

الرقة-سانا

تواجه قرى منطقة الزيدي بريف تل أبيض في ريف الرقة الشمالي صعوبات في تأمين ‏مياه الشرب، مع استمرار انقطاعها لفترات تتراوح بين 15 و20 يوماً، وقد تصل إلى شهر ‏في بعض القرى، وسط تفاوت في كميات المياه الواصلة إلى التجمعات السكانية، ما ‏يضاعف معاناة الأهالي في تأمين احتياجاتهم اليومية.‏

وأمام هذا الواقع، يطالب الأهالي بإزالة التعديات على خطوط المياه، وتحسين التزويد، ‏وضمان وصول المياه إلى مختلف القرى والتجمعات السكانية بصورة منتظمة وعادلة.‏

شحادة العماش من قرية أم دروب في منطقة الزيدي قال في تصريح لمراسل سانا اليوم ‏الإثنين: إن غياب الرقابة على خطوط المياه ووجود العديد من التجاوزات من أبرز أسباب ‏ضعف التزويد، مطالباً الجهات المعنية بتكثيف الرقابة والكشف عن أسباب عدم وصول ‏المياه إلى عدد من القرى، والعمل على ضمان توزيعها بعدالة.‏

من جهته، أشار المواطن مناع المدلول من أهالي الزيدي إلى أن المياه تنقطع عن المنطقة ‏لفترات تتراوح بين أسبوعين وشهر، مؤكداً ضرورة مراقبة الخطوط الممتدة من رجم عنوة ‏باتجاه قرى الزيدي، ومحاسبة المخالفين، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية، ولا سيما ‏الكهرباء.‏

بئر جديدة لتحسين التزويد

وأوضح مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الرقة، المهندس ‏حيان الجاسم، أن منطقة الزيدي تتغذى بالمياه من رجم عنوة، التي تبعد عنها نحو 25 ‏كيلومتراً، عبر خط يخدم عدداً من القرى والتجمعات السكانية، مشيراً إلى خروج إحدى الآبار ‏الأربع المغذية للمنظومة من الخدمة نتيجة عطل وهبوط في البئر.‏

وبيّن الجاسم أن الشركة حفرت بئراً جديدة بعمق 200 متر، وأظهرت نتائج تجريبها غزارة ‏جيدة، ومن المقرر وضعها في الخدمة قريباً، بما يسهم في زيادة كميات المياه المتاحة، ‏وتحسين التزويد للقرى المستفيدة من المنظومة.‏

وأضاف أن الشركة تعمل على إزالة التعديات والتجاوزات على خطوط المياه، من خلال ‏تفعيل عمل الضابطة المائية، وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، بالتوازي مع تنفيذ ‏خطة صيانة طارئة، وتحسين مسارات الضخ والتغذية باتجاه القرى المستفيدة، بهدف الحد ‏من الهدر وتحسين وصول المياه إليها.‏

وتشكل مشكلة مياه الشرب أحد أبرز التحديات الخدمية التي تواجه منطقة الزيدي بريف ‏الرقة الشمالي، في ظل تضرر البنية التحتية ومحدودية مصادر التغذية، ما يجعل تحسين ‏واقع المياه مرتبطاً بتكثيف أعمال الصيانة والرقابة، ومعالجة التعديات، وتعزيز مصادر ‏الإمداد لضمان استقرار التزويد وعدالة التوزيع.‏