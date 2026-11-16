انقطاع المياه يفاقم معاناة أهالي قرى منطقة الزيدي بريف الرقة ومطالب بتحسين التوزيع

الرقة-سانا
تواجه قرى منطقة الزيدي بريف تل أبيض في ريف الرقة الشمالي صعوبات في تأمين مياه الشرب، مع استمرار انقطاعها لفترات تتراوح بين 15 و20 يوماً، وقد تصل إلى شهر في بعض القرى، وسط تفاوت في كميات المياه الواصلة إلى التجمعات السكانية، ما يضاعف معاناة الأهالي في تأمين احتياجاتهم اليومية.
وأمام هذا الواقع، يطالب الأهالي بإزالة التعديات على خطوط المياه، وتحسين التزويد، وضمان وصول المياه إلى مختلف القرى والتجمعات السكانية بصورة منتظمة وعادلة.
شحادة العماش من قرية أم دروب في منطقة الزيدي قال في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين: إن غياب الرقابة على خطوط المياه ووجود العديد من التجاوزات من أبرز أسباب ضعف التزويد، مطالباً الجهات المعنية بتكثيف الرقابة والكشف عن أسباب عدم وصول المياه إلى عدد من القرى، والعمل على ضمان توزيعها بعدالة.
من جهته، أشار المواطن مناع المدلول من أهالي الزيدي إلى أن المياه تنقطع عن المنطقة لفترات تتراوح بين أسبوعين وشهر، مؤكداً ضرورة مراقبة الخطوط الممتدة من رجم عنوة باتجاه قرى الزيدي، ومحاسبة المخالفين، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية، ولا سيما الكهرباء.
بئر جديدة لتحسين التزويد
وأوضح مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الرقة، المهندس حيان الجاسم، أن منطقة الزيدي تتغذى بالمياه من رجم عنوة، التي تبعد عنها نحو 25 كيلومتراً، عبر خط يخدم عدداً من القرى والتجمعات السكانية، مشيراً إلى خروج إحدى الآبار الأربع المغذية للمنظومة من الخدمة نتيجة عطل وهبوط في البئر.
وبيّن الجاسم أن الشركة حفرت بئراً جديدة بعمق 200 متر، وأظهرت نتائج تجريبها غزارة جيدة، ومن المقرر وضعها في الخدمة قريباً، بما يسهم في زيادة كميات المياه المتاحة، وتحسين التزويد للقرى المستفيدة من المنظومة.
وأضاف أن الشركة تعمل على إزالة التعديات والتجاوزات على خطوط المياه، من خلال تفعيل عمل الضابطة المائية، وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، بالتوازي مع تنفيذ خطة صيانة طارئة، وتحسين مسارات الضخ والتغذية باتجاه القرى المستفيدة، بهدف الحد من الهدر وتحسين وصول المياه إليها.
وتشكل مشكلة مياه الشرب أحد أبرز التحديات الخدمية التي تواجه منطقة الزيدي بريف الرقة الشمالي، في ظل تضرر البنية التحتية ومحدودية مصادر التغذية، ما يجعل تحسين واقع المياه مرتبطاً بتكثيف أعمال الصيانة والرقابة، ومعالجة التعديات، وتعزيز مصادر الإمداد لضمان استقرار التزويد وعدالة التوزيع.