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مديرية سياحة الرقة تبحث تسهيل تراخيص المنشآت وتطوير القطاع

IMG 1940 مديرية سياحة الرقة تبحث تسهيل تراخيص المنشآت وتطوير القطاع
مديرية سياحة الرقة تبحث باجتماع الصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت السياحية-15-11-2026-الرقة-سانا

الرقة-سانا

بحث اجتماع عقدته مديرية السياحة في الرقة، مع غرفة سياحة المنطقة الشرقية والمكتب التنفيذي لقطاع السياحة في المحافظة، اليوم الأحد، الصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت السياحية، وسبل معالجتها لتطوير القطاع.

وتناول الاجتماع، بمشاركة أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي، إجراءات الترخيص ومتطلبات السلامة العامة، وأحكام القانون رقم 23 لعام 2022 الناظم لعمل المنشآت السياحية وآليات تطبيقه.

تسهيل إجراءات الترخيص

المهندس ياسر الكربو مدير السياحة بالرقة مديرية سياحة الرقة تبحث تسهيل تراخيص المنشآت وتطوير القطاع

وأوضح مدير السياحة في الرقة ياسر الكربو، لـ سانا، أن الاجتماع هدف إلى الاستماع إلى مشكلات أصحاب المنشآت وتذليل العقبات التي تواجه حصولهم على التراخيص، مشيراً إلى أن القانون رقم 23 ينظم عمل المنشآت من حيث الترخيص والجودة والضابطة السياحية، وقد جرى تعميمه على أصحابها.

وبيّن أن إجراءات الترخيص تبدأ بالحصول على ترخيص إداري من الوحدة الإدارية المعنية، ثم تقديم طلب إلى مديرية السياحة للموافقة على الترخيص والتسمية، قبل إحالته إلى وزارة السياحة، وتشمل الوثائق المطلوبة صورة عن الهوية الشخصية ووثيقة غير محكوم، إضافة إلى تسديد الرسوم المقررة.

وأضاف أن متطلبات السلامة تشمل تجهيز المنشآت بمطافئ الحريق وتدابير الحماية من المخاطر، والتنسيق مع الجهات الأمنية لضمان سلامة المجموعات السياحية.

مطالب بتبسيط التراخيص وتعزيز الرقابة

وطالب أصحاب المنشآت بتبسيط إجراءات الترخيص ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالسجلات العقارية، وتعزيز الرقابة على المكاتب السياحية غير المرخصة.

صالح النجم المشرف صاحب مؤسسة سوريا الحديثة للسياحة والسفر 1 مديرية سياحة الرقة تبحث تسهيل تراخيص المنشآت وتطوير القطاع

ودعا صاحب مكتب سياحي في الرقة، صالح المشرف، إلى تفعيل دور الضابطة والشرطة السياحية، ولا سيما لضبط المكاتب العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة غير المرخصة، مؤكداً أهمية التنسيق بين مديريات السياحة لتسهيل الرحلات واستقطاب مجموعات سياحية عربية وأجنبية إلى الرقة.

بدوره، دعا المستثمر في القطاع الفندقي مفيد العلي إلى توفير الحماية للزوار، وتحسين تعامل الجهات الخدمية مع أصحاب المنشآت، ومراعاة الأعباء المالية المترتبة عليهم، ولا سيما فواتير الخدمات والرسوم البلدية، مؤكداً أهمية عقد اجتماعات دورية لمناقشة مطالب المستثمرين.

وتأتي أهمية الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم القطاع السياحي في محافظة الرقة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية وأصحاب المنشآت السياحية، تمهيداً لتنشيط الحركة السياحية والاستفادة من المقومات التاريخية والتراثية والطبيعية التي تتمتع بها المحافظة.

IMG 1955 مديرية سياحة الرقة تبحث تسهيل تراخيص المنشآت وتطوير القطاع
IMG 1960 1 مديرية سياحة الرقة تبحث تسهيل تراخيص المنشآت وتطوير القطاع
مفيد العلي مستثمر فندق الساري مديرية سياحة الرقة تبحث تسهيل تراخيص المنشآت وتطوير القطاع
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