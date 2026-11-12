التنقيب الطارئ يكشف مدافن أثرية رومانية وبيزنطية ‏في موقع الدرة بريف الرقة

الرقة-سانا
كشفت أعمال التنقيب الأثري الطارئة في موقع الدرة بريف الرقة عن مجموعة مدافن تعود إلى العصرين الروماني والبيزنطي، ضمن نطاق مدينة سورة الأثرية، في اكتشاف يعزز أهمية المنطقة التاريخية والحضارية، ويوفر معلومات علمية جديدة حول طقوس الدفن والممارسات الجنائزية السائدة آنذاك.
وأوضح مدير دائرة الآثار والمتاحف في الرقة جبار العبد الله، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن أعمال التنقيب بدأت في الحادي عشر من الشهر الجاري، في موقع الدرة الواقع غرب منطقة الحمام، والمرتبط بمدينة سورة الأثرية، مشيراً إلى أن المكتشفات الأولية تضم مدافن ثنائية، مع احتمال ظهور مدافن ثلاثية أو خماسية خلال المراحل اللاحقة.
سلسلة جنائزية واسعة
بيّن العبد الله أن المدافن تشكل جزءاً من سلسلة جنائزية تمتد على مساحة تقدر بنحو 20 دونماً، بمحاذاة نهر الفرات من الجهة الشمالية وطريق حلب – الرقة من الجهة الجنوبية، وتتميز بطراز معماري خاص، وطبقات من الجص الناعم وتشطيبات متقنة، ما يرجح احتمال ارتباطها بشخصيات ذات مكانة اجتماعية مهمة في تلك الفترة.
ولفت إلى أن الأشخاص المدفونين في الموقع لم يكونوا بالضرورة من سكان المنطقة المحيطة مباشرة، وربما قدموا من مدينة سورة أو من مواقع أثرية ومستعمرات أخرى في المنطقة، لم تُكتشف جميعها حتى الآن.
مشروع موسع لاستكمال التنقيب مع حماية الموقع
أكد العبد الله أن استكمال أعمال التنقيب يرتبط بالإمكانات المتاحة والظروف الجوية، موضحاً أن الموقع يحتاج إلى مشروع موسع خلال الصيف المقبل، بمشاركة عدد أكبر من العمال والفنيين والمهندسين والآثاريين، نظراً لاتساع رقعته وأهميته، في حين تقتصر الأعمال الحالية على تدخل طارئ ومحدود زمنياً.
وفيما يتعلق بحماية الموقع، أشار إلى التنسيق مع وزارة الداخلية وتوفير الحراسة على مدار الساعة، إلى جانب توعية الأهالي بأهمية المساهمة في حمايته من التعديات، باعتباره إرثاً ثقافياً وتاريخياً وعلمياً، يمكن أن يشكل مستقبلاً مقصداً سياحياً في المنطقة.
ودعا العبد الله أبناء المجتمع المحلي إلى التعاون في حماية المواقع الأثرية المنتشرة في محافظة الرقة، مؤكداً أن صون الإرث الأثري مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية والمجتمع، لما تمثله تلك المواقع من قيمة تاريخية وحضارية للأجيال القادمة.
دلالات تاريخية مهمة
من جانبه، أوضح الآثاري في دائرة آثار الرقة ياسر المحرب أن المكتشفات تقدم معطيات عن أنماط الدفن والطقوس الجنائزية السائدة خلال العصرين الروماني والبيزنطي، وتسهم في ربط موقع الدرة بمدينة سورة الأثرية، من خلال دراسة الخصائص المعمارية للمدافن، التي تمثل امتداداً لسلسلة جنائزية منتشرة ضمن المدينة.
وأشار المحرب إلى أن العمل يتركز على نقطة محددة في الموقع، مع التوجه إلى توسيع أعمال التنقيب الطارئة والموسمية لتشمل المواقع المحيطة، وفق طبيعة المكتشفات ونتائج الدراسات الميدانية.
وتكمن أهمية الاكتشاف في إغناء السجل الأثري لمحافظة الرقة، والكشف عن جوانب من الحياة الاجتماعية والطقوس الجنائزية خلال العصرين الروماني والبيزنطي، بما يعزز فهم تاريخ الاستيطان والحضور الحضاري في المنطقة.