التنقيب الطارئ يكشف مدافن أثرية رومانية وبيزنطية ‏في موقع الدرة بريف الرقة

الرقة-سانا

كشفت أعمال التنقيب الأثري الطارئة في موقع الدرة بريف الرقة عن مجموعة مدافن تعود إلى العصرين الروماني والبيزنطي، ضمن ‏نطاق مدينة سورة الأثرية، في اكتشاف يعزز أهمية المنطقة التاريخية والحضارية، ويوفر معلومات علمية جديدة حول طقوس الدفن ‏والممارسات الجنائزية السائدة آنذاك‎.‎

وأوضح مدير دائرة الآثار والمتاحف في الرقة جبار العبد الله، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن أعمال التنقيب بدأت في الحادي عشر ‏من الشهر الجاري، في موقع الدرة الواقع غرب منطقة الحمام، والمرتبط بمدينة سورة الأثرية، مشيراً إلى أن المكتشفات الأولية تضم ‏مدافن ثنائية، مع احتمال ظهور مدافن ثلاثية أو خماسية خلال المراحل اللاحقة‎.‎

سلسلة جنائزية واسعة

بيّن العبد الله أن المدافن تشكل جزءاً من سلسلة جنائزية تمتد على مساحة تقدر بنحو 20 دونماً، بمحاذاة نهر الفرات من الجهة الشمالية ‏وطريق حلب – الرقة من الجهة الجنوبية، وتتميز بطراز معماري خاص، وطبقات من الجص الناعم وتشطيبات متقنة، ما يرجح ‏احتمال ارتباطها بشخصيات ذات مكانة اجتماعية مهمة في تلك الفترة‎.‎

ولفت إلى أن الأشخاص المدفونين في الموقع لم يكونوا بالضرورة من سكان المنطقة المحيطة مباشرة، وربما قدموا من مدينة سورة أو ‏من مواقع أثرية ومستعمرات أخرى في المنطقة، لم تُكتشف جميعها حتى الآن‎.‎

مشروع موسع لاستكمال التنقيب مع حماية الموقع

أكد العبد الله أن استكمال أعمال التنقيب يرتبط بالإمكانات المتاحة والظروف الجوية، موضحاً أن الموقع يحتاج إلى مشروع موسع خلال ‏الصيف المقبل، بمشاركة عدد أكبر من العمال والفنيين والمهندسين والآثاريين، نظراً لاتساع رقعته وأهميته، في حين تقتصر الأعمال ‏الحالية على تدخل طارئ ومحدود زمنياً‎.‎

وفيما يتعلق بحماية الموقع، أشار إلى التنسيق مع وزارة الداخلية وتوفير الحراسة على مدار الساعة، إلى جانب توعية الأهالي بأهمية ‏المساهمة في حمايته من التعديات، باعتباره إرثاً ثقافياً وتاريخياً وعلمياً، يمكن أن يشكل مستقبلاً مقصداً سياحياً في المنطقة‎.‎

ودعا العبد الله أبناء المجتمع المحلي إلى التعاون في حماية المواقع الأثرية المنتشرة في محافظة الرقة، مؤكداً أن صون الإرث الأثري ‏مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية والمجتمع، لما تمثله تلك المواقع من قيمة تاريخية وحضارية للأجيال القادمة‎.‎

دلالات تاريخية مهمة

من جانبه، أوضح الآثاري في دائرة آثار الرقة ياسر المحرب أن المكتشفات تقدم معطيات عن أنماط الدفن والطقوس الجنائزية السائدة ‏خلال العصرين الروماني والبيزنطي، وتسهم في ربط موقع الدرة بمدينة سورة الأثرية، من خلال دراسة الخصائص المعمارية ‏للمدافن، التي تمثل امتداداً لسلسلة جنائزية منتشرة ضمن المدينة‌‎.‎

وأشار المحرب إلى أن العمل يتركز على نقطة محددة في الموقع، مع التوجه إلى توسيع أعمال التنقيب الطارئة والموسمية لتشمل ‏المواقع المحيطة، وفق طبيعة المكتشفات ونتائج الدراسات الميدانية‎.‎

وتكمن أهمية الاكتشاف في إغناء السجل الأثري لمحافظة الرقة، والكشف عن جوانب من الحياة الاجتماعية والطقوس الجنائزية خلال ‏العصرين الروماني والبيزنطي، بما يعزز فهم تاريخ الاستيطان والحضور الحضاري في المنطقة.‎